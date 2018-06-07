Российские ученые планируют в течение пяти лет создать вакцину от ВИЧ

Российские ученые приблизились к победе над вирусом иммунодефицита человека. ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора работает над препаратом, «выключающим» рецепторы, к которым прикрепляется ВИЧ. В начале 2019 года стартует второй этап доклинических испытаний. Они будут проводиться на мышах, которым пересадили костный мозг человека. Разработать лекарство и вакцину от ВИЧ ученые планируют в течение пяти лет.

В начале 2019 года в Москве начнет работать первый в стране виварий, в котором ученые будут пересаживать подопытным мышам костный мозг человека. Такой биоматериал необходим Центральному научно-исследовательскому институту эпидемиологии (ФБУН ЦНИИ) Роспотребнадзора для создания лекарства от ВИЧ.

— Недавно мы завершили первый этап доклинических испытаний, которые подтвердили абсолютную безопасность вещества. В следующем году мы приступаем к его испытаниям на эффективность, — рассказал «Известиям» руководитель отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Герман Шипулин.

По его словам, для доклинических испытаний, которые проводились на первом этапе, институту пришлось закупать мышей-мутантов во Франции. Теперь правительство РФ поддержало работу ученых, и институт получил государственное финансирование на создание собственного вивария.

— Это будет большая биологическая лаборатория. На первом этаже в специальных клетках со стерильным воздухом будут содержаться мышки. На втором этаже им станут вводить препарат. А на третьем мы планируем пересаживать мышам костный мозг, — рассказал Герман Шипулин.

По его словам, в нашей стране опыта по созданию таких мышей-мутантов еще не было, поэтому ЦНИИ пригласил на работу специалиста из Канады.

Механизм действия вещества, с помощью которого ученые намерены победить ВИЧ, направлен на блокировку рецептора CCR5 (мембранный белок). Через него вирус проникает внутрь клетки человеческого организма.

— И наши, и зарубежные исследования доказывают, что пациент даже не замечает отсутствия этого рецептора, — отметил Герман Шипулин.

По его словам, такой механизм может использоваться как для профилактики, так и для лечения ВИЧ.

— Если у ВИЧ-инфицированного «сломать» эти рецепторы, то вирус не сможет размножаться, заражая новые клетки. При этом костный мозг продолжит восстанавливать иммунные клетки. Пациент будет сам выздоравливать, — рассказал Герман Шипулин.

Он отметил, что сотрудники ЦНИИ научились выявлять этот рецептор и «выключать» его. После второго этапа доклинических исследований планируется наладить производство препарата, а потом уже начинать клинические испытания на людях.

По такому пути идут сотрудники из десятка лабораторий, расположенных во всем мире. Наши ученые сотрудничают с коллегами из Германии, США и других стран.

Разработать лекарство ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора планирует в течение пяти лет, сказал Герман Шипулин. По его мнению, России нужно торопиться. Сейчас армия ВИЧ-инфицированных граждан в нашей стране насчитывает около миллиона человек, но каждый год она пополняется примерно на 100 тыс. заболевших. В этих условиях через 10 лет нашей стране придется повысить затраты на антиретровирусную терапию вдвое.

Среди всего европейского населения 1% людей невосприимчивы к заражению ВИЧ половым путем, рассказал «Известиям» руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский. В их клетках изначально нет рецептора CCR5. Несколько лет назад в Берлине ВИЧ-инфицированному американцу, страдающему от рака крови, сделали трансплантацию костного мозга. Донор оказался одним из тех немногих счастливчиков с природной невосприимчивостью к ВИЧ.

— Этот берлинский пациент живет уже шесть лет, у него нет ни лейкемии, ни ВИЧ-инфекции, — отметил Вадим Покровский.

Он объяснил, что, поскольку найти такого донора крайне сложно, ученые ЦНИИ эпидемиологии решили изменять геном стволовых клеток человека, избавляя их от рецептора, к которому прикрепляется ВИЧ.

Вадим Покровский рассказал, что в мире разрабатываются и другие способы лечения. Например, в Германии научились «вырезать» вирус из клетки и уже испытывают этот способ на больных.

— В России тратятся большие деньги на закупку лекарств для антиретровирусной терапии — порядка 20 млрд рублей в год. Но на научные исследования и разработку препаратов, которые бы излечивали людей, специального финансирования нет, — рассказал «Известиям» Вадим Покровский.

Он напомнил, что ВИЧ-инфицированные должны принимать лекарства, подавляющие вирус, всю жизнь. У таких людей меньше продолжительность жизни, у них чаще выявляются опухолевые заболевания, они быстрее стареют. Поэтому нужны радикальные излечивающие и профилактические средства.

— Идея создания вакцины от ВИЧ витает в воздухе с конца 1990-х годов. Этот вирус является самым изученным биологическим объектом. Но у меня ощущение, что каждое новое знание не приближает нас к практическому применению, а наоборот, ставит на старт новой гонки, — отметил заведующий научной лаборатории экологии микроорганизмов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Михаил Щелканов.

По его мнению, найти способ победить ВИЧ под силу только молекулярной медицине. И если это произойдет, то мы приблизимся и к победе над онкологическими заболеваниями.

Как писали «Известия», в этом тысячелетии заболеваемость ВИЧ в России растет практически ежегодно. По итогам 2017-го было зарегистрировано 88,6 тыс. новых зараженных.