Заболеваемость ВИЧ выросла в 1,5 раза

В 2017 году число носителей ВИЧ достигло максимума в нынешнем десятилетии. По итогам года было зарегистрировано 88,6 тыс. новых зараженных. В Минздраве убеждены, что рост связан с активным тестированием россиян на вирус иммунодефицита. По словам экспертов, нужно усилить профилактику и обеспечить максимум больных лекарствами для антиретровирусной терапии.

В нынешнем десятилетии заболеваемость вирусом иммунодефицита человека выросла в 1,5 раза. Об этом свидетельствуют представленные Росстатом данные, с которыми ознакомились «Известия». По итогам 2017 года зарегистрировано 88,6 тыс. новых зараженных, тогда как в 2010-м — 57,2 тыс. Все эти годы наблюдался рост заболеваемости.

По данным Роспотребнадзора, сейчас в стране менее 1 млн граждан с ВИЧ — это меньше 1% населения. Если число зараженных превысит этот порог, можно будет говорить об эпидемии.

Свыше половины (52,2%) новых ВИЧ-инфицированных традиционно проживают в 13 субъектах, свидетельствуют данные Росстата: в Кемеровской, Свердловской, Новосибирской, Иркутской областях, Москве и Подмосковье, Пермском, Красноярском краях, Челябинской, Самарской областях, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Республике Башкортостан. В правительствах регионов не ответили на запрос «Известий».

В Минздраве отметили, что важное направление работы в борьбе с ВИЧ и СПИДом — своевременное выявление зараженных, это позволяет взять болезнь под контроль. Во время диспансеризации врачи предлагают пациентам пройти тестирование.

Как писали «Известия», в прошлом году проверку на ВИЧ прошли на 10% больше граждан — за три квартала почти 25 млн человек.

Кроме того, в 2016 году была принята Госстратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции до 2020 года, напомнили в Минздраве. В соответствии с ней ежегодно увеличивается охват пациентов антиретровирусной терапией.

Чем больше людей заражено вирусом, тем выше вероятность распространения инфекции, потому что, однажды получив ВИЧ, человек остается носителем вируса на всю жизнь, пояснил директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.

— Чтобы остановить прогрессирующее заболевание, нужно не только лечить инфицированных, но и предупреждать заболевание. Основная группа риска — наркоманы. В первую очередь нужно изменить подход к этой категории граждан, — отметил он.

По словам эксперта, в нашей стране делается упор на лечение наркоманов, однако, чтобы остановить эпидемию ВИЧ среди них, не менее важна разъяснительная работа. Они должны использовать стерильные шприцы, чтобы не заразиться.

Необходимо запустить информационную кампанию по профилактике ВИЧ на телевидении, считает заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров. Он также полагает, что нужно всем желающим раздавать бесплатные презервативы на улицах. Проблему проще предупредить, чем потом решать, отметил эксперт.

По российскому законодательству ВИЧ-инфицированным полагается бесплатная медицинская помощь. Однако пока лечение получают менее 40% пациентов, отметил руководитель программ фонда борьбы со СПИДом «Шаги» Кирилл Барский. По его словам, нужно увеличить долю тех, кто охвачен терапией, и не допустить перебоев с поставками лекарств, как это происходило раньше.

В конце 2016 года была введена система централизованных закупок лекарств для пациентов с ВИЧ, то есть через Минздрав, а не региональные власти. Это позволило снизить и зафиксировать цены, однако в связи с реформой начались перебои с поставками препаратов, пациенты вынуждены были прерывать антиретровирусную терапию.

Ранее «Известия» писали, что в 2018 году бюджет на лекарства для ВИЧ-инфицированных увеличен на 20% — до 21,6 млрд рублей. Кроме того, действует регистр инфицированных, с помощью которого чиновники могут прогнозировать необходимые закупки препаратов. В Минздраве заявили, что не ожидают повторения прошлогодних перебоев с лекарствами для антиретровирусной терапии.