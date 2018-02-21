Темпы распространения ВИЧ-инфекции в Москве снизились

В Москве снизился показатель ежегодного прироста ВИЧ-положительных лиц. Об этом заявил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

«Ежегодный прирост около 3 тыс. человек, и сейчас он меньше, чем был раньше», — цитирует Хрипуна агентство «Интерфакс».

Глава департамента назвал ситуацию с ВИЧ в Москве стабильной. В регистр с положительным результатом теста на данный момент входят около 40 тыс. человек, из них 30 тыс. находятся на диспансерном учете.

«Все, кто нуждается в антиретровирусной терапии, ее получают. Кроме того, уровень вирусной нагрузки в Москве очень низкий и соответствует мировому», — отметил Хрипун.

Как сообщал портал iz.ru, в январе ученым из США удалось создать капсулу, которая заменяет прием еженедельного комплекса препаратов для больных ВИЧ.