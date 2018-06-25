Экономическая целесообразность

Вспышка птичьего гриппа произошла в Пензенской области. Убыток от забоя более чем полумиллиона птиц на двух крупных предприятиях может превысить полмиллиарда рублей. Почему подобные эпидемии происходят регулярно, но птиц не вакцинируют, рассказал порталу iz.ru директор Всероссийского научно-исследовательского института ветеринарной вирусологии и микробиологии Российской академии сельскохозяйственных наук Денис Колбасов.

Российским законодательством запрещена вакцинация поголовья птиц на промышленных предприятиях. Она может быть применена, если проблема приобретет неконтролируемые масштабы. Но 400–500 тыс. голов птицы — это ничто по сравнению с ежегодными затратами на вакцинацию всего поголовья.

Запрет ввели потому, что все действия, которые связаны с регулированием отраслей, определяются экономической целесообразностью. И экономически вакцинировать птицу невыгодно.

Автор цитаты Впервые заболевание домашней птицы, известное ныне как птичий грипп, описал в 1878 году итальянский ветеринар. Наиболее распространенным штаммом является H5N1. Он способен передаваться человеку.

Во-первых, это трудоемко, потому что требуется индивидуальное введение вакцины каждой птице. А у птицеводства очень короткий цикл производства. Это не крупный рогатый скот, который можно, условно, раз в год привить. Это постоянное появление нового поголовья, которое будет незащищенным, и его постоянно нужно заново прививать. Во-вторых, это серьезные финансовые затраты на приобретение вакцины.

Еще одна коллизия, которая возникает в случае проведения вакцинации, — на птицеводческом предприятии при такой плотности содержания всегда бывают случаи падежа. Когда поголовье не привито, довольно легко определить, что если выявляются антитела гриппа, то смерть вызвана заражением птицы. Если бы они были вакцинированы — может, не тотально всё поголовье или недостаточно эффективной вакциной, — то в случае выявления антител стояла бы еще задача дифференцировать инфицированных животных и вакцинированных, что уже требует кардинально других методов работы.

о1 Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Автор цитаты Первый случай поражения птичьим гриппом человека зарегистрирован в 1997 году в Гонконге. По данным ВОЗ, с февраля 2003 по февраль 2008 года из 361 подтвержденного случая заражения людей вирусом птичьего гриппа 227 стали смертельными. Последняя смерть человека от птичьего гриппа зафиксирована в 2014 году в Канаде.

Ну и самая главная экономическая причина в том, что у нас основная направленность деятельности в сфере животноводства — раскрытие экспортного потенциала. И для того чтобы экспортировать животноводческую продукцию, в том числе продукцию птицеводства, надо выполнять ряд международных обязательств. Одно из них — это свобода от гриппа без вакцинации.

Одно тянет за собой другое, другое — третье, и сейчас предприятиям потенциально сэкономленные средства правильно было бы вкладывать в повышение биологической безопасности и квалификации персонала. Потому что зачастую основной причиной возникновения заболевания является низкий уровень биологической безопасности. Фактически это бесхозяйственность собственника, за которую он и расплачивается.

Автор цитаты 22 июня стало известно, что производитель индейки, компания «Дамате», принял решение об уничтожении 470 тыс. голов птицы, или около 10% от общего поголовья компании, чтобы пресечь распространение вируса. Он был обнаружен на самом удаленном птицеводческом блоке, расположенном в Колышлейском районе Пензенской области. В тот же день вирус обнаружили на одной из площадок агрохолдинга «Черкизово» в том же регионе.

Всегда при расследованиях выясняется, что по какой-то необъяснимой причине были точки соприкосновения дикой или домашней зараженной птицы с птицей на промышленном предприятии. Через персонал, в общих местах торговли, общих местах убоя, через транспорт. А эти предприятия должны работать в режиме закрытого типа, соответственно там в принципе не может быть контакта с дикой и домашней птицей.

Так что не думаю, что это [забой птиц в Пензенской области] грозит серьезными проблемами для региона и для страны в целом. Если необходимость возникнет, можно оперативно было бы провести такую вакцинацию. Но опять-таки это приведет к очень длительному запрету на перемещение поголовья с этой территории, что не выгодно ни одному производителю. Они все-таки живут за счет оборота, и эти разовые потери для них не главное. К тому же у них вообще всё застраховано.

о2 Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Автор цитаты По сообщениям СМИ, вирус в Пензенской области уже локализован, тем не менее 21 июня губернатор Иван Белозерцев установил карантин по высокопатогенному гриппу птиц на 21 день в нескольких районах региона. Кроме двух крупных предприятий очаги обнаружены в пяти частных подворьях.

На моей памяти последний раз главный ветеринарный инспектор Российской Федерации принимал решение о вакцинации птицы свыше 10 лет назад (тогда было привито порядка 57 млн поголовья домашней птицы. — Прим. ред.). После этого вакцинация не проводилась. Значит, можно сдерживать инфекцию ограничительными мерами.

К заболеванию птичьим гриппом человека это не имеет никакого отношения. У нас проводится сезонная вакцинация против гриппа, хоть и на добровольной основе. Также возможна и противовирусная терапия. То есть то, что для птицы неприемлемо, опять по экономическим причинам, делается для человека. Здесь совсем другие, хоть и тоже связанные с экономикой, механизмы в части принятия решений.