Биологическую безопасность будут повышать в Пензенской области

Региональную программу по профилактике и ликвидации заболеваний птиц и животных предлагают разработать аграрии в Пензенской области, вопрос поднят из-за прогноза по инфекционным вспышкам.

Сельхозпроизводители региона в 2018 году получат поддержку на 3,8 млрд рублей. При этом пензенские предприниматели в числе первых примут программу по развитию экспорта. Однако бизнесмены считают, что эти усилия могут оказаться напрасными, если вовремя не позаботиться о биологической безопасности региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».

По словам аграриев, в прошлом году вспышки птичьего гриппа были зафиксированы в девяти субъектах РФ, было уничтожено 2 млн птиц. В этом году Всероссийский институт защиты животных прогнозирует до 16 вспышек.

Чтобы обезопасить Пензенскую область, эксперты предлагают разработать региональную программу по профилактике и ликвидации заболеваний. Семинар с участием ведущих российских специалистов по этому вопросу состоится в марте.