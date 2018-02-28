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Биологическую безопасность будут повышать в Пензенской области

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Фото: РИА Новости/Иван Руднев
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Региональную программу по профилактике и ликвидации заболеваний птиц и животных предлагают разработать аграрии в Пензенской области, вопрос поднят из-за прогноза по инфекционным вспышкам.

Сельхозпроизводители региона в 2018 году получат поддержку на 3,8 млрд рублей. При этом пензенские предприниматели в числе первых примут программу по развитию экспорта. Однако бизнесмены считают, что эти усилия могут оказаться напрасными, если вовремя не позаботиться о биологической безопасности региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».

По словам аграриев, в прошлом году вспышки птичьего гриппа были зафиксированы в девяти субъектах РФ, было уничтожено 2 млн птиц. В этом году Всероссийский институт защиты животных прогнозирует до 16 вспышек.

Чтобы обезопасить Пензенскую область, эксперты предлагают разработать региональную программу по профилактике и ликвидации заболеваний. Семинар с участием ведущих российских специалистов по этому вопросу состоится в марте.

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