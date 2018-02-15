В КНР зарегистрирован первый случай заражения человека вирусом H7N4

Государственный комитет по делам здравоохранения и планового деторождения Китая сообщил о регистрации первого случая заражения вирусом птичьего гриппа H7N4.

Заразившейся оказалась 68-летняя женщина, проживающая в уезде Лиян округа Чанчжоу в провинции Цзянсу. Врачи установили, что 25 декабря прошлого года она контактировала с живой птицей. Вскоре же у нее появились симптомы простудного заболевания, передает ТАСС.

Женщина была госпитализирована 1 января — ей поставили диагноз «тяжелая пневмония». Она покинула стены медицинского учреждения лишь 22 января. Эксперты, проведя исследования, установили, что она была инфицирована вирусом H7N4.

Медики обследовали 28 человек, которые контактировали с заразившейся женщиной, однако у них заболевание выявлено не было. Специалисты рекомендуют жителям провинции избегать контактов с живой и мертвой птицей, а также отказаться от покупки мяса и яиц на рынках, не прошедших сертификацию.