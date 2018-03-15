Смертность от гриппа упала на 60%

В прошлом году грипп и острые респираторные заболевания (ОРЗ) унесли жизни 432 человек, что в 2,5 раза меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Росстата. Это также самый низкий показатель с 2010 года. В январе 2018 года смертность продолжила сокращаться. По прогнозам экспертов, в конце марта сезон гриппа в нашей стране закончится. Последствия будут минимальны за счет широкого охвата населения вакцинацией.

В январе 2018 года от гриппа и ОРЗ в нашей стране умерло 34 человека, что на 62% меньше, чем в том же месяце 2017 года (89 человек). Такие данные приводит Росстат. Снижение смертности от гриппа и простуды — это не явление одного месяца. За весь 2017 год зафиксировано 432 летальных исхода, и это самый низкий показатель за последние восемь лет. В 2016-м было 1079 смертельных случаев, а до этого показатель колебался от 450 до 900 смертей в год.

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал «Известиям», что в нынешнем сезоне подъема заболеваемости не было вплоть до января. В первые два месяца наблюдались незначительные превышения эпидемиологического порога. В середине марта ситуация не изменилась.

— К концу месяца сезон гриппа должен завершиться. По сути, настоящей эпидемии мы не увидели, в отличие от стран Европы, США и Японии, — пояснил Михаил Лебедев.

Он отметил, что в этом сезоне в РФ циркулируют вирусы типа В (они передаются только от человека к человеку и переносятся легче). А также вирус А (H1N1) pdm09, или свиной грипп. Однако этот опасный штамм вошел в вакцину, которой прививали население нашей страны осенью.

— Важный фактор — специфическая профилактика гриппа. В этом сезоне охват населения вакцинацией был рекордным — 47%. И мы знаем, что вакцина наиболее эффективна против самого опасного штамма гриппа типа А (H1N1) pdm09. Такое совпадение дало мощную защиту, — отметил эксперт.

В сезоне 2016–2017 смертность была также невысокой. Несмотря на прогнозы экспертов, вместо свиного гриппа в основном циркулировал грипп типа А (H3N2), который прозвали в народе гонконгским.

– Это обычный сезонный грипп, для него не характерно такое тяжелое течение заболевания, как для свиного, — пояснил Михаил Лебедев.

Большое количество летальных исходов, зафиксированное в 2016 году, — следствие активной циркуляции свиного гриппа. В эпидемиологическом сезоне-2015/16 доля (H1N1) pdm09 составляла почти 80% от всех вирусов гриппа.

Старший научный сотрудник НИИ гриппа Минздрава России Игорь Никоноров рассказал «Известиям», что в этом сезоне на территории России заболеваемость гриппом ниже, чем в прошлом, а в некоторых регионах находится на уровне чуть выше эпидемиологических порогов.

Он отметил, что причиной смерти могут быть не только сам грипп, но и его осложнения.

— Есть понятие — отсроченная смерть. Например, из-за осложнений от гриппа может развиться пневмония или обостриться хроническое сердечно-сосудистое заболевание, и человек умрет от инфаркта, — отметил эксперт.

В статистику такие случаи не попадают.

Игорь Никоноров рассказал, что от гриппа и его осложнений чаще умирают люди с избыточным весом, страдающие сахарным диабетом, заболеваниями легочной и сердечно-сосудистой систем, с нарушениями иммунной системы. Большинство из них удалось бы спасти, если бы они своевременно обратились за помощью.

Но немалую роль играет и отношение врачей к своим пациентам. Как рассказали «Известиям» в Роспотребнадзоре, в сезоне-2015/16 среди причин летальных исходов были несвоевременные постановка диагноза, недооценка медработниками тяжести заболевания, поздняя госпитализация больных. Чтобы повысить подготовку медиков, служба инициировала проведение двух Всероссийских межведомственных конференций.

По данным Роспотребнадзора, в преддверии эпидемиологического сезона-2017/18 отечественной вакциной от гриппа было привито более 67,4 млн человек. Это самый высокий охват за всю историю вакцинации в России.