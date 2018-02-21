Превышение эпидпорогов по гриппу зафиксировано в 22 субъектах РФ

В 22 субъектах РФ зафиксировано превышение эпидемических порогов по гриппу. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Ситуация по гриппу в целом стабильная, однако превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом по совокупному населению зарегистрировано в 22 субъектах РФ и девяти городах», — сказано в сообщении ведомства.

Всего было обследовано более 5,9 тыс. человек. Доля вируса в структуре положительных находок составила 40,4%. Отмечается невысокая интенсивность эпидпроцесса.

«Среди детей возрастной группы 0-2 года недельные эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены в семи субъектах РФ, среди детей возрастной группы 3–6 лет — в 15 субъектах РФ, среди детей 7–14 лет — в 20, среди лиц старше 15 — в девяти субъектах РФ», — уточняется в сообщении.

Кроме того, отмечается высокая интенсивность циркуляции вирусов гриппа в «странах Северного полушария», в числе которых Албания, Люксембург, Финляндия, Германия, Ирландия, Словакия и Швеция.

Ведомство продолжает контролировать ситуацию.

Ранее 19 февраля Роспотребнадзор дал более 30 тыс. рекомендаций гражданам по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ в рамках «горячей линии».