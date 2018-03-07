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Заболеваемость гриппом и ОРВИ незначительно возросла в начале весны

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Фото: агенство городских новостей "Москва"/Андрей Любимов
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Роспотребнадзор зафиксировал незначительный рост случаев заболевания ОРВИ и гриппом в начале весны в 24 регионах страны. Об этом говорится в сообщении на сайте федеральной службы.

Исследование проводилось в период с 26 февраля по 4 марта 2018 года.

«По совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрировано в 24 субъектах Российской Федерации», — пояснили представители Роспотребнадзора.

За прошлую неделю обследование прошли более 7,9 тыс. человек, выявлено свыше 1 тыс. случаев заражение вирусами группы А и более 500 случаев заражения вирусами группы В. Доля вирусов парагриппа среди них составила 7,49%, аденовирусов – 5,91%, РС-вирусов – 18,94%, других вирусов негриппозной этиологии – 12,8%.

2 марта Роспотребнадзор также предупредил граждан страны о второй волне птичьего гриппа по всему миру.

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