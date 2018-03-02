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Центр имени Блохина разработал программу по борьбе с раком до 2030 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Специалисты Российского онкологического центра имени Блохина разработали проект стратегии борьбы с онкологическими заболеваниями до 2030 года. «Известиям» удалось ознакомиться с проектом документа.

Почти за 13 лет специалисты рассчитывают внедрить в России технологию ранней диагностики новообразований, а также создать национальную систему мониторинга онкологической помощи. Данный документ был принят в ходе V Всероссийского заседания профильной комиссии по специальности «онкология» в конце 2017 года. В Минздраве считают, что данный документ еще предстоит доработать.

Специалисты отмечают, что на сегодняшний день основными причинами высоких показателей по выявлению онкологических заболеваний у россиян являются низкая активность первичного звена в деле выявления новообразований, а также слишком позднее обращение за помощью. В связи с этим разработчики проекта предлагают использовать скрининговые программы для раннего выявления заболеваний, а также обеспечивать пациентов качественными и доступными лекарствами. Помимо прочего, планируется укрепить кадровый потенциал онкологической службы, так как сегодня наблюдается нехватка врачей-онкологов. Эксперты рассчитывают разработать национальную систему мониторинга состояния онкологической помощи, а также развивать систему медицинской реабилитации и паллиативной медицинской помощи.

Согласно проекту, данные задачи Минздрав совместно с заинтересованными ведомствами рассчитывает реализовать в период с 2019 по 2029 год.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Стратегическое наступление на рак

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