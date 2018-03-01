Центр им. Блохина рассказал о программе по борьбе с онкозаболеваниями

Программу по борьбе с онкологическими заболеваниями в России специалисты подготовили в ноябре 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба онкологического центра имени Блохина.

Заявление было сделано после того, как президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что необходима реализация специальной общенациональной программы по борьбе с онкозаболеваниями.

Сам проект уже подготовлен ведущими специалистами и направлен в Министерство здравоохранения России. На данный момент идет процесс согласования и принятия документа чиновниками.

Программа разработана на период до 2030 года. В ней собран комплекс мер государственной политики в области борьбы с онкологическими заболеваниями, которые направлены на снижение общей смертности. Также предусмотрены профилактика и снижение уровня инвалидизации, повышение качества и доступности медицинской помощи.

Меры касаются внедрения скрининговых программ для раннего выявления заболеваний, нормативно-правового регулирования, укрепления системы оказания помощи и обеспечения пациентов лекарственными препаратами.

Созданием и утверждением программы занималась группа ведущих онкологов России, к подготовке документа также привлекалась профильная комиссия главных внештатных специалистов по специальности «онкология».