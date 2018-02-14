Врачи на Кубани восстановили пациенту язык с помощью тканей предплечья

Врачи Краснодарской краевой больницы №1 (НИИ-ККБ) восстановили онкобольному язык с помощью тканей предплечья, сообщили в пресс-службе минздрава Краснодарского края.

Операцию перенес 48-летний житель Брюховецкого района с раком языка. Опухоль захватила половину органа вместе с его корнем и лимфатическими узлами шеи. Из-за заболевания пациент с трудом говорил, а также не мог нормально питаться, в связи с чем потребовалось неотложное хирургическое вмешательство.

«После успешной резекции новообразования они сумели восстановить наполовину утраченный из-за болезни орган. Имплантатом для части языка послужил кожно-фасциальный лоскут, взятый из предплечья пациента», — говорится в сообщении.

Операция продлилась восемь часов. В настоящее время пациент выписался из больницы.

Это не первый случай проведения успешных операций кубанскими медиками. Ранее краснодарские врачи впервые в регионе вживили импланты нового поколения трем пациентам. Кроме того, хирурги провели две уникальные операции по близкородственной трансплантации печени.