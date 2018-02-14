Прямой эфир

Врачи на Кубани восстановили пациенту язык с помощью тканей предплечья

0
Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врачи Краснодарской краевой больницы №1 (НИИ-ККБ) восстановили онкобольному язык с помощью тканей предплечья, сообщили в пресс-службе минздрава Краснодарского края.

Операцию перенес 48-летний житель Брюховецкого района с раком языка. Опухоль захватила половину органа вместе с его корнем и лимфатическими узлами шеи. Из-за заболевания пациент с трудом говорил, а также не мог нормально питаться, в связи с чем потребовалось неотложное хирургическое вмешательство.

«После успешной резекции новообразования они сумели восстановить наполовину утраченный из-за болезни орган. Имплантатом для части языка послужил кожно-фасциальный лоскут, взятый из предплечья пациента», — говорится в сообщении.

Операция продлилась восемь часов. В настоящее время пациент выписался из больницы.

Это не первый случай проведения успешных операций кубанскими медиками. Ранее краснодарские врачи впервые в регионе вживили импланты нового поколения трем пациентам. Кроме того, хирурги провели две уникальные операции по близкородственной трансплантации печени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Челябинские врачи освоили операции на сердце через мини-разрез
Сибирские хирурги установили пациентке два механических «сердца»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017