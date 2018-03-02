Стратегическое наступление на рак

«Известия» ознакомились с проектом стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями. Документ подготовили специалисты Российского онкологического центра имени Блохина. О целесообразности принятия общенациональной противораковой стратегии в послании Федеральному собранию заявил Владимир Путин. Программа разработана на период до 2030 года — в соответствии с ней в стране должна быть внедрена технология ранней диагностики новообразований и создана национальная система мониторинга онкологической помощи. В Минздраве полагают, что нынешний документ еще предстоит доработать.

Профессиональное сообщество подготовило и представило в Минздрав проект Национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями на долгосрочный период до 2030 года. Документ подготовили специалисты Российского онкологического центра имени Блохина. Он обсуждался и был принят в ходе V Всероссийского заседания профильной комиссии по специальности «онкология» в конце прошлого года.

К 2029 году смертность от новообразований (в том числе злокачественных) должна снизиться до 184 случаев на 100 тыс. населения, этот же показатель среди лиц трудоспособного возраста — до 69 случаев (сейчас превышают 191 и 72 соответственно), указано в индикаторах стратегии. Также стоит задача выявлять злокачественные новообразования на более ранних стадиях. На первой — в 38,5% случаев к 2029 году (сейчас менее 32%), на второй — в 28,5%, на третьей — в 13,4%, на четвертой — в 17,9%.

В проекте сказано, что основные причины нынешних неутешительных показателей по онкологии — низкая активность первичного (терапевтического) звена в деле выявления новообразований, а также слишком позднее обращение россиян за помощью. В этой связи предлагается внедрять скрининговые программы для раннего выявления заболеваний, обеспечивать пациентов качественными и доступными лекарствами, укрепить кадровый потенциал онкологической службы (пока что врачей-онкологов не хватает), создать национальную систему мониторинга состояния онкологической помощи, развивать систему медицинской реабилитации и паллиативной медицинской помощи. Эти задачи Минздрав совместно с заинтересованными ведомствами должен выполнить в 2019–2029 годах, следует из проекта.

Сейчас онкология — вторая в стране причина смертей после сердечно-сосудистых заболеваний. При этом проблема растет: количество больных раком россиян с 2006 по 2016 год выросло значительно, говорится в стратегии. Совокупный показатель распространенности злокачественных новообразований в 2016 году составил 2403 случая на 100 тыс. населения, что выше уровня 2006 года на 38,8%. По данным государственной федеральной отчетности Минздрава РФ по онкологии, в конце 2016 года на учете в различных учреждениях РФ состояло более 3,5 млн человек, то есть 2,4% населения страны.

В Минздраве считают, что документ необходимо доработать. Как сказано в отзыве за подписью главы департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Евгения Камкина (копия есть у «Известий»), в стратегии «не содержится предложений по развитию первичного звена здравоохранения по раннему выявлению онкологических заболеваний». Кроме того, Евгений Камкин отмечает, что «в плане реализации стратегии отсутствует финансово-экономическое обоснование затрат при внедрении скрининговых программ для раннего выявления онкологических заболеваний, оснащения лабораторий, приобретения оборудования». Также чиновник заметил, что авторы стратегии акцентируют внимание на необходимости обеспечения всех онкологических больных лекарственными препаратами, но «не предусматривают необходимости разработки отечественных лекарственных препаратов и терапевтических средств».

В пресс-службе Минздрава воздержались от комментариев.

Главный онколог министерства здравоохранения Ростовской области Евгений Глумов отметил, что для раннего выявления новообразований необходимо наладить взаимодействие с онкологами специалистов первичного звена — участковых терапевтов и врачей общей практики.

При этом стоит популяризировать визиты ко врачу как таковые и донести до населения важность прохождения диспансеризации.

— Людям на уровне доступных рекламных кампаний надо объяснять, что они ответственны за свою жизнь сами, что надо проходить скрининг на онкологию. Пока у медицинского сообщества нет ни трибуны, ни иных достаточных возможностей для работы с населением, — говорит руководитель отдела междисциплинарной онкологии Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Николай Жуков.

По данным российского общества клинической онкологии RUSSCO, ежегодно от онкологических заболеваний в нашей стране умирает около 300 тыс. человек.