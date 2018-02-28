Роспотребнадзор предупредил о риске заражения гриппом в 12 странах

Высокий риск заражения гриппом отмечается в 12 странах Европы, еще в 20 государствах существует средняя угроза заражения, предупредил Роспотребнадзор.

«В 12 странах — Албании, Люксембурге, Чешской Республике, Дании, Финляндии, Германии, Венгрии, Ирландии, Словакии, Швеции, Украине и Косово — зарегистрирована высокая интенсивность циркуляции вирусов гриппа, в 20 — средняя, в восьми — низкая интенсивность», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ведомство отметило, что широкое распространение гриппа отмечено в странах Северного полушария. В Европе зафиксирована более высокая активность вирусов типа B в сравнении с вирусами типа A. Тяжелые случаи у жителей Европы вызваны именно гриппом B у лиц старше 15 лет.

В Европе также было обследовано более 3,2 тыс. проб, 51% из них дали положительный результат на вирус гриппа B, 33% — на грипп типа A. Среди последних преобладали вирусы подтипа H1N1.

Как ранее сообщал портал iz.ru, жертвами вируса гриппа в Чехии за три недели стали 50 человек.