Почти сто детей умерли в США от гриппа с октября

Уже 97 детей скончались в США от гриппа, эпидемией которого охвачены 48 из 50 штатов страны.

Об этом говорится в отчете пресс-службы федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Desease Control and Prevention, CDC).

«В течение седьмой недели года — с 11 по 17 февраля — в CDC поступили сообщения о том, что от осложнений, связанных с гриппом, скончались еще 13 детей, всего же за зимний сезон-2017/18 умерли уже 97 детей», — говорится в сообщении.

По данным CDC, в нынешнем сезоне доминирует штамм H3N2, считающийся довольно устойчивым к воздействию применяемых в настоящее время вакцин.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал россиянам, выезжающим в США, сделать прививку от гриппа и соблюдать меры предосторожности при посещении общественных мест: избегать общения с больными, соблюдать правила личной гигиены и носить маску.