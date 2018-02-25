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Почти сто детей умерли в США от гриппа с октября

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Фото: Global Look Press/Jack Kurtz
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Уже 97 детей скончались в США от гриппа, эпидемией которого охвачены 48 из 50 штатов страны.

Об этом говорится в отчете пресс-службы федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Desease Control and Prevention, CDC).

«В течение седьмой недели года — с 11 по 17 февраля — в CDC поступили сообщения о том, что от осложнений, связанных с гриппом, скончались еще 13 детей, всего же за зимний сезон-2017/18  умерли уже 97 детей», — говорится в сообщении.

По данным CDC, в нынешнем сезоне доминирует штамм H3N2, считающийся довольно устойчивым к воздействию применяемых в настоящее время вакцин.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал россиянам, выезжающим в США, сделать прививку от гриппа и соблюдать меры предосторожности при посещении общественных мест: избегать общения с больными, соблюдать правила личной гигиены и носить маску.

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