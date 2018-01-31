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Выезжающим в США россиянам посоветовали сделать прививку от гриппа

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Фото: Global Look Press/Mikhail Pletsky
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Роспотребнадзор рекомендовал россиянам, выезжающим в Соединенные Штаты Америки, сделать прививку от гриппа и соблюдать меры предосторожности.

«Учитывая высокую активность эпидемии гриппа в США, рекомендует лицам, не привитым против гриппа в период осенней прививочной кампании 2017 года, при планировании поездок в США сделать прививку против гриппа за три недели до поездки», — сообщается на сайте ведомства.

Во время пребывания в США россиянам рекомендуют носить маску при посещении общественных мест, избегать общения с больными, а также соблюдать правила личной гигиены.

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