В США из-за гриппа скончались более 60 детей

В США из-за эпидемии гриппа за один сезон погибли по меньшей мере 63 ребенка. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на данные Центра по контролю и предупреждению заболеваний при правительстве (CDC).

Только за неделю от гриппа скончались 16 детей, всего за сезон погибли 63 ребенка. Власти ожидают увеличения числа заболевших. Врачи советуют сделать прививки от гриппа, а в случае заражения отменить планы и оставаться дома.

В конце января сообщалось, что от гриппа умерли 37 детей. В связи с распространением инфекции в школах 11 штатов отменены занятия. В целом по стране связанные с гриппом заболевания могут унести более 50 тыс. жизней. Эксперты отмечают, что эпидемия приблизилась к показателям пандемии 2009 года — так называемого свиного гриппа.

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам, выезжающим в США, сделать прививку от гриппа и соблюдать меры предосторожности при посещении общественных мест: избегать общения с больными, соблюдать правила личной гигиены и носить маску.