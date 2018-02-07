Роспотребнадзор предупредил о вспышке гриппа в Европе

Роспотребнадзор предупреждает россиян о росте заболеваемости гриппом в европейских странах.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как передает «Федеральное агентство новостей», на наличие вирусов в Европейском регионе было обследовано более 3,9 тыс. проб, из которых более 50% оказались положительными.

Максимальное распространение вирусов гриппа было зафиксировано на территории Болгарии, Ирландии, Италии, Швейцарии, Великобритании, Люксембурга и Косово.

В Роспотребнадзоре отметили, что на территории Российской Федерации отмечается низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ.

Ранее в феврале сообщалось, что десять человек умерли из-за начавшейся в Чехии эпидемии гриппа. Ожидается, что эпидемия продлится 6–8 недель.