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Эпидемия гриппа и ОРВИ объявлена в Вильнюсе

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Уровень заболеваемости ОВРИ и гриппом в Вильнюсе превысил порог эпидемии, в связи с этим в столице Литвы власти объявили об эпидемии гриппа.

Пресс-служба самоуправления Вильнюса сообщает, что эпидемия объявляется при регистрации 100 больных на 10 тыс. человек в неделю, передает «РИА Новости».

«Уровень заболеваемости достиг 171,24 случаев на 10 тыс. человек», — сообщают власти литовской столицы, при этом 50% от заболевших составляют дети до 17 лет.

В Вильнюсе с 7 февраля уроки не проводятся в 30 школах, именно в тот день Роспотребнадзор предупредил россиян о росте заболеваемости гриппом в европейских странах.

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