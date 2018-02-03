Десять человек стали жертвами эпидемии гриппа в Чехии

Десять человек скончались из-за начавшейся в Чехии эпидемии гриппа. Об этом заявила главный санитарный врач республики Эва Готтвалдова.

По ее словам, жертвами эпидемии стали в основном больные в возрасте свыше 60 лет. Готтвалдова отметила, что эпидемия может продлиться 6–8 недель.

«Об эпидемии можно говорить, когда число заболевших составляет 1,6–1,8 тыс. на 100 тыс. жителей. Сейчас такие показатели во всех краях республики», — приводит ее слова «РИА Новости».

Как отмечает агентство, главсанврач Чехии рекомендовала жителям и гостям страны во время эпидемии внимательно соблюдать базовые правила гигиены.

Она призвала чаще и тщательнее мыть руки, особенно после пребывания в публичных местах, а также использовать защитные медицинские маски.

Как сообщал портал iz.ru, масштабная эпидемия гриппа была зафиксирована в конце января в США. На 28 января от этого заболевания в стране умерли почти 40 детей.