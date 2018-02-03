Прямой эфир

Десять человек стали жертвами эпидемии гриппа в Чехии

0
Фото: Global Look Press/West Coast Surfer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Десять человек скончались из-за начавшейся в Чехии эпидемии гриппа. Об этом заявила главный санитарный врач республики Эва Готтвалдова.

По ее словам, жертвами эпидемии стали в основном больные в возрасте свыше 60 лет. Готтвалдова отметила, что эпидемия может продлиться 6–8 недель. 

«Об эпидемии можно говорить, когда число заболевших составляет 1,6–1,8 тыс. на 100 тыс. жителей. Сейчас такие показатели во всех краях республики», — приводит ее слова «РИА Новости»

Как отмечает агентство, главсанврач Чехии рекомендовала жителям и гостям страны во время эпидемии внимательно соблюдать базовые правила гигиены.

Она призвала чаще и тщательнее мыть руки, особенно после пребывания в публичных местах, а также использовать защитные медицинские маски. 

Как сообщал портал iz.ru, масштабная эпидемия гриппа была зафиксирована в конце января в США. На 28 января от этого заболевания в стране умерли почти 40 детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Выезжающим в США россиянам посоветовали сделать прививку от гриппа
В школах США отменяют занятия из-за эпидемии гриппа

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017