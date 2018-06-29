Россияне стали чаще болеть пневмонией

В I квартале 2018 года заболеваемость пневмонией в стране выросла на 16% относительно уровня прошлого года, указано в докладе Роспотребнадзора. Значительный прирост — на 40% — наблюдался среди детей. В Роспотребнадзоре отмечают, что тенденция связана с увеличением количества осложнений от гриппа и ОРВИ.

В I квартале нынешнего года воспаление легких перенесли 220,3 тыс. человек, год назад в тот же период — 189,7 тыс. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора, с которыми ознакомились «Известия». Уровень заболеваемости поднялся до 150,2 случая на 100 тыс. населения.

Значительный прирост наблюдается среди детей — за I квартал этого года болезнь перенесли на 40% больше пациентов в возрасте до 17 лет, чем за тот же период годом ранее (91,4 тыс. и 63,6 тыс. соответственно).

Пневмонией называют целую группу болезней, чаще всего она носит инфекционный характер. Воспаление легких может, например, проявляться как осложнение после гриппа или ОРВИ.

В Роспотребнадзоре связывают подъем заболеваемости пневмонией с ростом количества осложнений от простудных заболеваний в I квартале. Сколько именно случаев приходится на эту причину, в службе уточнить не смогли.

— Разница в заболеваемости населения внебольничной пневмонией в сравнении с 2017 годом связана прежде всего с разной интенсивностью эпидемических процессов сезона гриппа и ОРВИ, — пояснили в Роспотребнадзоре.

В эпидсезоне-2017/18 отмечался более поздний подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, отметили в службе.

В Роспотребнадзоре добавили, что «грязный воздух может оказывать влияние на степень защищенности легких. Содержащаяся в воздухе пыль, постоянное вдыхание загрязненного воздуха может влиять на изменение способности легочной ткани к борьбе с инфекцией и таким образом способствовать проникновению и укоренению инфекции в легких».

По оперативным данным Росстата, в I квартале 2018 года службами мониторинга природной среды зафиксировано на 22% больше случаев загрязнения атмосферного воздуха, чем в тот же период годом ранее.

В стране принимают комплекс мер, направленных на раннее выявление внебольничных пневмоний и своевременную ликвидацию возникающих очагов, добавили в Роспотребнадзоре. Ежегодно проходит масштабная кампания по вакцинации против гриппа. В прошлом году прививки сделали около 47% населения.

Кроме того, необходима вакцинация детей от пневмококковой и гемофильной инфекций, то есть от тех возбудителей, которые играют роль в структуре пневмоний. Сейчас прививают только группы риска.

В Минздраве собираются включить вакцину от гемофильной инфекции в национальный календарь профилактических прививок, что может изменить ситуацию, писали «Известия». Это планируется сделать в 2020 году, и тогда вакцинацию будут бесплатно проходить все российские дети.

Хотя в этом году зараженных гриппом было намного меньше, болезнь зачастую протекала тяжело и с осложнениями, поэтому повысился и уровень заболеваемости пневмонией, считает главный пульмонолог ФМБА России Александр Аверьянов.

Ранее «Известия» писали, что в этом году в России также выросло число зараженных ветряной оспой — в I квартале их было на 12,6% больше, чем в тот же период 2017-го. Чаще всего вирус подхватывают дети до 14 лет. Минздрав рассчитывает вскоре включить вакцинацию от ветрянки в национальный календарь прививок, тогда она станет обязательной и бесплатной.