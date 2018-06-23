От греха подальше

В жаркий день сердечникам необходимо давать выходной, считает депутат Госдумы Василий Власов. Сиесту россиянам пытались устроить неоднократно и без медицинских справок. При каких заболеваниях работа в жару особенно опасна, когда можно смело уходить с работы на четыре часа раньше и придется ли за это поплатиться рублем, читайте в материале портала iz.ru.

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов считает, что работодатели должны отпускать домой людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, когда температура воздуха переваливает за отметку в плюс 30 — именно такая погода ожидается в Москве с пятницы, 22 июня.

С инициативой ввести такое правило 22-летний парламентарий обратился к главам Минтруда и Минздрава Максиму Топилину Веронике Скворцовой. «В результате глобального изменения климата лето на территории РФ проходит все с более частыми аномально жаркими днями. Осуществление трудовой деятельности лицами с сердечно-сосудистыми заболеваниями в такой период наносит существенный вред их здоровью», — говорится в письме, адресованном министрам.

s Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов Фото: ТАСС/Анна Исакова

Сердечный подход

По мнению Власова, требования к работодателям нужно закрепить на законодательном уровне. Обяжут ли их оплачивать выходной сотрудникам, плохо переносящим жару, он не уточнил. Однако подчеркнул, что его инициатива особенно актуальна в свете повышения пенсионного возраста, анонсированного правительством.

«Эта инициатива все-таки должна сохраняться для людей пенсионного возраста, которые живут с диагнозами болезни сердца несколько лет», — отметил депутат в беседе с телеканалом «360».

Нарушения кровообращения — самая распространенная причина смертей в России, хотя и уровень смертности по итогам прошлого года был минимальным с 2000-го. По данным Росстата, в 2017 году от сердечно-сосудистых заболеваний умерли 858 тыс. россиян — это на 5% меньше, чем годом ранее. Болезни сердца вместе с тем остаются главной причиной смерти людей на рабочем месте, говорится в докладе Ростуда, обнародованном в конце мая. Из 2,6 тыс. летальных несчастных случаев 85% произошли из-за общих заболеваний, а из них три четверти — болезни сердца.

Выгнали охладиться

Василий Власов отмечает, что выходные и длительные перерывы из-за жаркой погоды предоставляют во многих странах. Если в Италии и Испании длительный обеденный период в жару явление привычное, в других европейских странах послабления вводятся ситуативно. Прошлым летом рабочий день сократили чешские ведомства и фирмы, когда днем температура воздуха в тени держалась на уровне 35 градусов.

s1 Фото: Depositphotos

Сотрудников министерства промышленности страны, например, отпустили с работы на 2,5 часа раньше. Работодатели имеют на это полное право в соответствии с местным законодательством: жара позволяет перенести офис на дом, ввести длительные перерывы или сократить число рабочих часов. В первую очередь работодатели идут на это из-за многочисленных обращений к врачам.

Власти привыкшего к жаре Ирака ввели два дополнительных выходных дня, когда температура достигала 50 градусов. В обоих случаях послабления касались всех категорий трудящихся. В Киеве пять лет назад организовали «перерыв на жару» для тех, кому приходится трудиться на улице — строителей, дорожных работников и других.

Сиеста по-русски

О «российской сиесте» говорили неоднократно, причем дважды эта инициатива исходила от депутатов из фракции ЛДПР, которые регулярно предлагают дать россиянам больше выходных (например, за прививку от гриппа или после празднования Пасхи). В феврале этого года Госдума отклонила законопроект, в котором предлагалось в летнее время увеличить обеденный перерыв до двух часов. Авторы инициативы настаивали на том, что из-за жары люди в любом случае теряют работоспособность. За сокращение рабочих часов, по их замыслу, трудящиеся бы поплатились рублем.

Депутат Госдумы шестого созыва Роман Худяков предлагал сократить рабочий день в жаркие дни для пожилых людей. В 2010-м, когда центральные регионы страны страдали торфяных пожаров, депутат-единоросс Иван Саввиди внес на рассмотрение Госдумы законопроект, в котором предлагал в аномальные жаркие дни вводить специальные перерывы, «обусловленные санитарно-гигиеническими нормами и правилами». Профильный комитет инициативу рекомендовал отклонить, в итоге парламентарий отозвал документ.

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Ввести подобие испанской сиесты пытались в южных регионах России, где жара — дело привычное. Почти 10 лет назад такие дискуссии вели в Заксобрании Ростовской области, в прошлом году — в парламенте Краснодарского края.

Отгул за 30

Требования к работодателям по обеспечению условий труда в непогоду, в том числе и летнюю жару, прописаны в Трудовом кодексе и СанПине. Санитарные нормы рекомендуют уменьшать продолжительность трудового дня на час, если температура в рабочем помещении достигла 28,5 градуса. В случае, если столбик термометра поднялся до 29 градусов, работать необходимо на два часа меньше, а когда он перевалил за 30,5 градуса — на четыре часа.

В Роструде подчеркивали, что работники в жаркие дни должны быть обеспечены чистой питьевой водой, иметь возможность делать частые перерывы и брать краткосрочные отпуска. Оплачиваются они в соответствии с ч. 2 ст. 157 ТК как время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника. В реальном выражении это не менее двух третей средней зарплаты. В рекомендациях Роструда также отмечалось, что работодатели может и продлить обеденный перерыв (возможно это и сейчас, без всяких законопроектов), и отпустить подчиненных поработать из дома. Однако все это работает в ситуации, когда в рабочем помещении нет кондиционера.

Зона риска

Если в офисе налажен климат-контроль, то вполне можно обойтись без специального выходного. Касается это и людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, отметил в беседе с порталом iz.ru врач-кардиохирург, кандидат медицинских наук, заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. Бурденко Алексей Федоров. Однако если говорить о тех, кому приходится трудиться в помещениях без кондиционеров или на улице, возможность взять отгул в особо жаркие дни необходима.

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«Повышение температуры тела, повышение температуры окружающего воздуха дает на сердечно-сосудистую систему нагрузку, сравнимую с пробежкой: ускоряется пульс, повышается артериальное давление, снижается поступление кислорода», — объясняет специалист. По его словам, для сердечников такая физическая нагрузка может быть особо опасна. Если человек занимается физическим трудом, то это уже двойной удар.

Прежде всего жара представляет опасность для людей, которые страдают атеросклерозом сосудов и его основным проявлением — ишемической болезнью сердца. Кроме того, это больные тахикардией, перенесшие инсульт или инфаркт. «Это и гипертоники, у которых течение болезни достаточно серьезное и тяжело поддающееся лекарственной коррекции», — отметил собеседник портала. С учетом этих факторов в инициативе, озвученной депутатом Госдумы, можно найти рациональное зерно, считает Федоров.

«Сбегут на дачу»

Кандидат медицинский наук, член Европейского общества кардиологов Ярослав Ашихмин считает, что реализация предложенной Власовым идеи приведет только к злоупотреблениям. «Люди с обычной артериальной гипертензией вместо того, чтобы пойти к врачу и получить лекарственные препараты, не будут ходить на работу и поедут на дачу», — привел пример специалист в беседе с порталом iz.ru. Он подчеркнул, что в контексте такой инициативы некорректно говорить о сердечно-сосудистых заболеваний в целом — нужен конкретный перечень.

s4 Фото: Depositphotos

Подобный подход неверен, считает Ашихмин. «Проблема очень значимая, системная, потому что у нас не организована профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, — говорит эксперт. — Можно говорить, что пациентам с эпилепсией нужно давать отпуск во время грозы давать отпуск, а пациентам с синдромом Рейно — во время холода, но системно проблему это не решит». По мнению собеседника, органам власти, чтобы снизить заболеваемость и смертность от болезней сердца, нужно в первую очередь обратить внимание на организацию качественной профилактической помощи этим пациентам.

А такие точечные меры сродни тому, чтобы заделывать маленькую пробоину в корабле при сотнях других, из-за которых он и тонет, считает Ашихмин. «Отрадно, что депутаты Госдумы заботятся о пациентах, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но успех профилактики инфаркта и осложнений сердечно-сосудистых заболеваний базируется на выстраивании адекватной системы здравоохранения», — резюмировал специалист.