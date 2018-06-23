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От греха подальше

Нужна ли российским сердечникам и пенсионерам сиеста
Фото: Depositphotos
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От греха подальше
2018-06-21 18:41:38">
2018-06-21 18:41:38
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В жаркий день сердечникам необходимо давать выходной, считает депутат Госдумы Василий Власов. Сиесту россиянам пытались устроить неоднократно и без медицинских справок. При каких заболеваниях работа в жару особенно опасна, когда можно смело уходить с работы на четыре часа раньше и придется ли за это поплатиться рублем, читайте в материале портала iz.ru.

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Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов считает, что работодатели должны отпускать домой людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, когда температура воздуха переваливает за отметку в плюс 30 — именно такая погода ожидается в Москве с пятницы, 22 июня. 

С инициативой ввести такое правило 22-летний парламентарий обратился к главам Минтруда и Минздрава Максиму Топилину Веронике Скворцовой. «В результате глобального изменения климата лето на территории РФ проходит все с более частыми аномально жаркими днями. Осуществление трудовой деятельности лицами с сердечно-сосудистыми заболеваниями в такой период наносит существенный вред их здоровью», — говорится в письме, адресованном министрам.

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Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов

Фото: ТАСС/Анна Исакова

Сердечный подход

По мнению Власова, требования к работодателям нужно закрепить на законодательном уровне. Обяжут ли их оплачивать выходной сотрудникам, плохо переносящим жару, он не уточнил. Однако подчеркнул, что его инициатива особенно актуальна в свете повышения пенсионного возраста, анонсированного правительством.

«Эта инициатива все-таки должна сохраняться для людей пенсионного возраста, которые живут с диагнозами болезни сердца несколько лет», — отметил депутат в беседе с телеканалом «360».

В Госдуме предложили давать выходные в жару людям с заболеваниями сердца

Нарушения кровообращения — самая распространенная причина смертей в России, хотя и уровень смертности по итогам прошлого года был минимальным с 2000-го. По данным Росстата, в 2017 году от сердечно-сосудистых заболеваний умерли 858 тыс. россиян — это на 5% меньше, чем годом ранее. Болезни сердца вместе с тем остаются главной причиной смерти людей на рабочем месте, говорится в докладе Ростуда, обнародованном в конце мая. Из 2,6 тыс. летальных несчастных случаев 85% произошли из-за общих заболеваний, а из них три четверти — болезни сердца.

Выгнали охладиться

Василий Власов отмечает, что выходные и длительные перерывы из-за жаркой погоды предоставляют во многих странах. Если в Италии и Испании длительный обеденный период в жару явление привычное, в других европейских странах послабления вводятся ситуативно. Прошлым летом рабочий день сократили чешские ведомства и фирмы, когда днем температура воздуха в тени держалась на уровне 35 градусов.

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Фото: Depositphotos
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Сотрудников министерства промышленности страны, например, отпустили с работы на 2,5 часа раньше. Работодатели имеют на это полное право в соответствии с местным законодательством: жара позволяет перенести офис на дом, ввести длительные перерывы или сократить число рабочих часов. В первую очередь работодатели идут на это из-за многочисленных обращений к врачам.

Власти привыкшего к жаре Ирака ввели два дополнительных выходных дня, когда температура достигала 50 градусов. В обоих случаях послабления касались всех категорий трудящихся. В Киеве пять лет назад организовали «перерыв на жару» для тех, кому приходится трудиться на улице — строителей, дорожных работников и других.

Сиеста по-русски

До остановки сердца
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О «российской сиесте» говорили неоднократно, причем дважды эта инициатива исходила от депутатов из фракции ЛДПР, которые регулярно предлагают дать россиянам больше выходных (например, за прививку от гриппа или после празднования Пасхи). В феврале этого года Госдума отклонила законопроект, в котором предлагалось в летнее время увеличить обеденный перерыв до двух часов. Авторы инициативы настаивали на том, что из-за жары люди в любом случае теряют работоспособность. За сокращение рабочих часов, по их замыслу, трудящиеся бы поплатились рублем.

Депутат Госдумы шестого созыва Роман Худяков предлагал сократить рабочий день в жаркие дни для пожилых людей. В 2010-м, когда центральные регионы страны страдали торфяных пожаров, депутат-единоросс Иван Саввиди внес на рассмотрение Госдумы законопроект, в котором предлагал в аномальные жаркие дни вводить специальные перерывы, «обусловленные санитарно-гигиеническими нормами и правилами». Профильный комитет инициативу рекомендовал отклонить, в итоге парламентарий отозвал документ.

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Фото: Depositphotos

Ввести подобие испанской сиесты пытались в южных регионах России, где жара — дело привычное. Почти 10 лет назад такие дискуссии вели в Заксобрании Ростовской области, в прошлом году — в парламенте Краснодарского края.

Отгул за 30

Требования к работодателям по обеспечению условий труда в непогоду, в том числе и летнюю жару, прописаны в Трудовом кодексе и СанПине. Санитарные нормы рекомендуют уменьшать продолжительность трудового дня на час, если температура в рабочем помещении достигла 28,5 градуса. В случае, если столбик термометра поднялся до 29 градусов, работать необходимо на два часа меньше, а когда он перевалил за 30,5 градуса — на четыре часа.

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В Роструде подчеркивали, что работники в жаркие дни должны быть обеспечены чистой питьевой водой, иметь возможность делать частые перерывы и брать краткосрочные отпуска. Оплачиваются они в соответствии с ч. 2 ст. 157 ТК как время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника. В реальном выражении это не менее двух третей средней зарплаты. В рекомендациях Роструда также отмечалось, что работодатели может и продлить обеденный перерыв (возможно это и сейчас, без всяких законопроектов), и отпустить подчиненных поработать из дома. Однако все это работает в ситуации, когда в рабочем помещении нет кондиционера.

Зона риска

Если в офисе налажен климат-контроль, то вполне можно обойтись без специального выходного. Касается это и людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, отметил в беседе с порталом iz.ru врач-кардиохирург, кандидат медицинских наук, заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. Бурденко Алексей Федоров. Однако если говорить о тех, кому приходится трудиться в помещениях без кондиционеров или на улице, возможность взять отгул в особо жаркие дни необходима.

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

«Повышение температуры тела, повышение температуры окружающего воздуха дает на сердечно-сосудистую систему нагрузку, сравнимую с пробежкой: ускоряется пульс, повышается артериальное давление, снижается поступление кислорода», — объясняет специалист. По его словам, для сердечников такая физическая нагрузка может быть особо опасна. Если человек занимается физическим трудом, то это уже двойной удар.

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Прежде всего жара представляет опасность для людей, которые страдают атеросклерозом сосудов и его основным проявлением — ишемической болезнью сердца. Кроме того, это больные тахикардией, перенесшие инсульт или инфаркт. «Это и гипертоники, у которых течение болезни достаточно серьезное и тяжело поддающееся лекарственной коррекции», — отметил собеседник портала. С учетом этих факторов в инициативе, озвученной депутатом Госдумы, можно найти рациональное зерно, считает Федоров.

«Сбегут на дачу»

Кандидат медицинский наук, член Европейского общества кардиологов Ярослав Ашихмин считает, что реализация предложенной Власовым идеи приведет только к злоупотреблениям. «Люди с обычной артериальной гипертензией вместо того, чтобы пойти к врачу и получить лекарственные препараты, не будут ходить на работу и поедут на дачу», — привел пример специалист в беседе с порталом iz.ru. Он подчеркнул, что в контексте такой инициативы некорректно говорить о сердечно-сосудистых заболеваний в целом — нужен конкретный перечень.

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Фото: Depositphotos
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Подобный подход неверен, считает Ашихмин. «Проблема очень значимая, системная, потому что у нас не организована профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, — говорит эксперт. — Можно говорить, что пациентам с эпилепсией нужно давать отпуск во время грозы давать отпуск, а пациентам с синдромом Рейно — во время холода, но системно проблему это не решит». По мнению собеседника, органам власти, чтобы снизить заболеваемость и смертность от болезней сердца, нужно в первую очередь обратить внимание на организацию качественной профилактической помощи этим пациентам.

А такие точечные меры сродни тому, чтобы заделывать маленькую пробоину в корабле при сотнях других, из-за которых он и тонет, считает Ашихмин. «Отрадно, что депутаты Госдумы заботятся о пациентах, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но успех профилактики инфаркта и осложнений сердечно-сосудистых заболеваний базируется на выстраивании адекватной системы здравоохранения», — резюмировал специалист.

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