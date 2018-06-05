Около 40% россиян рискуют заболеть гипертонией из-за ожирения

Около 40% россиян имеют фактор риска развития артериальной гипертонии из-за увеличения распространенности ожирения в стране. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава по профилактической медицине Сергей Бойцов во вторник, 5 июня.

По его словам, гипертония может привести к инсульту, инфаркту или развитию сердечной недостаточности.

«Мы понимаем, что эта проблема, растущая по своей значимости, поскольку ожирение прогрессирует по своей распространенности и выраженности и двигает за собой артериальную гипертонию», — цитирует Бойцова «РИА Новости».

Он также добавил, что сейчас лишь 10–15% всех больных гипертонией находятся под контролем специалистов.

В мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выяснила, что к 2045 году от ожирения будет страдать 25% населения планеты Земля, а каждый восьмой человек будет болен сахарным диабетом второго типа.