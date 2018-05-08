Жириновский призвал решить проблемы ожирения и курения в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал правительство России обратить внимание на проблему ожирения и курения в России. Соответствующее заявление парламентарий сделал, выступая от фракции в ходе обсуждения кандидатуры Дмитрия Медведева на пост главы правительства.
«У нас ожирение пришло в Россию. Но это смешно... Виновато телевидение, которое день и ночь показывает рекламу вредных продуктов питания. Надо остановить эту страшную проблему», — заявил Жириновский.
Лидер ЛДПР также указал, что среди основных проблем в России также является пропаганда курения и алкоголя.
«Запрещаем пропаганду курения — нет, появляются желающие восстановить курительные комнаты в аэропортах! Люди бросают курить — а вы на поводу у кого идете?» — посетовал Жириновский, назвав это плохим примером для молодого поколения.
«Никаких курительных комнат в аэропортах и никакой продажи алкоголя на заправках», — посетовал политик.
Комментируя выдвижение Медведева на должность премьер-министра России, Жириновский заявил, что не видит альтернативы для Госдумы в качестве одобрения кандидатуры Медведева.
Во вторник президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева председателем правительства. Ранее кандидатуру Медведева утвердили депутаты Госдумы.