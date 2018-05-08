Прямой эфир

Путин подписал указ о назначении Медведева председателем правительства

0
Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева председателем правительства. Ранее 8 мая его кандидатуру утвердили депутаты Госдумы.

Кадры для прорыва
Дмитрий Медведев предложил сменить кураторов ключевых направлений в правительстве

«Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

7 мая прошла инаугурация президента России, после которой Путин официально стал главой государства в четвертый раз. После этого, согласно Конституции страны, всё правительство было отправлено в отставку. 

Кандидатуру Медведева на пост премьер-министра Путин предложил 7 мая около 14:00 мск. 8 мая российский лидер лично приехал в Госдуму, чтобы принять участие в заседании, на котором рассматривали вопрос о назначении главы кабмина. По словам российского лидера, правительство под руководством Медведева в сложный период сохранило перспективы развития. Также кабинету министров удалось постоянно наращивать возможности, нацеленные на среднесрочную и более отдаленную перспективу.

В итоге за кандидатуру Медведева проголосовали 374 депутата из 430.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Госдума утвердила кандидатуру Медведева на пост премьер-министра
Медведев рассказал о негативном отношении к идее о беспартийности премьера

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017