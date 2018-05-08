Путин подписал указ о назначении Медведева председателем правительства

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева председателем правительства. Ранее 8 мая его кандидатуру утвердили депутаты Госдумы.

«Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

7 мая прошла инаугурация президента России, после которой Путин официально стал главой государства в четвертый раз. После этого, согласно Конституции страны, всё правительство было отправлено в отставку.

Кандидатуру Медведева на пост премьер-министра Путин предложил 7 мая около 14:00 мск. 8 мая российский лидер лично приехал в Госдуму, чтобы принять участие в заседании, на котором рассматривали вопрос о назначении главы кабмина. По словам российского лидера, правительство под руководством Медведева в сложный период сохранило перспективы развития. Также кабинету министров удалось постоянно наращивать возможности, нацеленные на среднесрочную и более отдаленную перспективу.

В итоге за кандидатуру Медведева проголосовали 374 депутата из 430.