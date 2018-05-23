Ученые пообещали человечеству глобальное ожирение к 2045 году

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выяснила, что к 2045 году от ожирения будет страдать 25% населения планеты Земля, а каждый восьмой человек будет болен сахарным диабетом второго типа. Об этом 22 мая сообщает портал EurekAlert!.

К такому выводу пришла международная группа ученых, которая представила результаты своего исследования на Европейском конгрессе по ожирению в Вене.

В исследовании говорится, что население стран мира на протяжении нескольких лет распределялось по возрастным группам и категориям, характерным для того или иного индекса массы тела. Ученые выяснили, каким образом может измениться доля людей в каждой из категорий с течением времени. После этого был рассчитан риск заболевания сахарным диабетом в соответствии с информацией о генетической предрасположенности к этому заболеванию, образе жизни и питании.

Ученые установили, что с 2017 года доля страдающих от ожирения может вырасти с 14 до 22% к 2045 году. Диабетом за это время начнет болеть на 11,7% больше. Это приведет к тому, что системе здравоохранения придется работать больше во всем мире, сообщает телеканал «Звезда».

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