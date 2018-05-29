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До остановки сердца

Роструд выяснил, от чего россияне чаще всего умирают на рабочем месте
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Фото: Depositphotos.com
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Причинами смерти россиян на рабочем месте чаще всего становятся болезни сердца. Это установил Роструд в результате анализа несчастных случаев, не связанных с производством. На втором и третьем местах — самоубийства и алкогольные отравления. Эксперты рынка труда говорят, что это связано со стрессами и большими нагрузками. Врачи отмечают, что сердечно-сосудистые заболевания — и в целом главная причина летальных исходов в России, но благодаря массовой диспансеризации ситуация постепенно улучшается.

Россияне стали реже погибать на рабочих местах
По данным Роструда, количество несчастных случаев с летальным исходом на производстве сократилось на треть

В 2017 году на рабочих местах было зафиксировано 2,6 тыс. несчастных случаев (не связанных с производством) со смертельным исходом. Это на 5% больше, чем в 2016-м, сказано в докладе Роструда, с документом ознакомились «Известия». 

Самая частая причина смерти на работе — общие заболевания (85%). В основном это болезни сердца (75%) и сосудов (8%).

4,26% работников в 2017 году покончили с собой, 3,38% — умерли от алкогольных отравлений, выяснил Роструд. 

В группу риска входят работники-мужчины, рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике Сергей Бойцов. Он отметил, что 39% российских мужчин не доживают до 60 лет, при этом 32% смертей ассоциированы с потреблением алкоголя.

— Около 40% мужчин в возрасте от 40 до 64 лет имеют высокий суммарный сердечно-сосудистый риск. Он складывается из трех факторов: гипертония, повышенный холестерин и курение, — рассказал эксперт. Он отметил, что доля женщин, находящихся в группе риска, гораздо меньше и составляет всего 7%.

По мнению Сергея Бойцова, эффективный способ сократить смертность на рабочих местах — диспансеризация. Она направлена на раннее выявление заболеваний и коррекцию рисков у людей трудоспособного возраста. По действующему законодательству россияне имеют право бесплатно пройти диспансеризацию раз в три года, однако нерабочих дней на это не предусмотрено.

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Сердечно-сосудистые заболевания всегда будут лидировать среди причин смерти на работе, считает доцент кафедры факультетской терапии Сеченовского университета Антон Родионов.

— Это основная причина внезапной смерти. Сложно представить, чтобы человек умер на рабочем месте от рака или инфекционного заболевания, — отметил он.

Ситуация со смертностью на работе отражает общую картину по стране, рассказал профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков. По его словам, заболевания, связанные с сердечной и мозговой деятельностью, — самая распространенная причина летальных исходов не только в России, но и в других развитых странах.

— Жизнь современного человека связана с многочисленными стрессами, большим нервным напряжением, переутомлением на работе, — пояснил эксперт.

По его мнению, работодатель может значительно повлиять на здоровье своих сотрудников. Для этого необходимо улучшать условия труда, максимально сокращать уровень физического воздействия на человека (шум, запыленность, недостаточная освещенность рабочего места). Неменьшее значение имеет климат в коллективе. Травля, рост объема работы, шантаж увольнением — всё это повышает нервное напряжение и увеличивает риск внезапной смерти.

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В 2017 году смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 5%. Тем не менее на эти недуги приходится почти половина всех летальных исходов в стране.

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