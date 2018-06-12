«Говори, что думаешь, и делай, как считаешь нужным»

Во вторник после продолжительной болезни ушел из жизни легендарный кардиохирург и телеведущий Яков Бранд. Последние 17 лет знаменитый врач, принимавший участие в операции на сердце первого президента России, проработал в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. По предварительным данным, причиной его смерти стала сердечная недостаточность.

63-летний кардиохирург скончался утром 12 июня в родном институте, подтвердили «Известиям» в НИИ Склифосовского. В последнее время Яков Бранд наблюдался у своих коллег по институту, 30 мая он был госпитализирован из-за ухудшения самочувствия.

В НИИ Склифосовского Яков Бранд занимал должность научного руководителя отделения неотложной коронарной хирургии. Автор и соавтор более 200 научных работ, он проработал в кардиохирургии более 35 лет. Яков Бранд входил в состав бригады медиков, выполнявших операцию аортокоронарного шунтирования первому президенту России Борису Ельцину. Он был лауреатом Госпремии за открытия в лечении ишемической болезни сердца у онкологических больных и лауреатом премии Москвы за работу «Хирургическое лечение различных форм ишемической болезни сердца».

Широкой публике Яков Бениаминович запомнился как ведущий популярных телепередач «Без рецепта» и «Кома». Он также занимал пост главного редактора медицинского телеканала «MED2MED».

Яков Бранд помогал многим благотворительным фондам и основал свой – «Золотые сердца​». Этот фонд оказывает помощь в оплате диагностики, приобретении лекарств, медицинских расходных материалов и оборудования для лечения детей, страдающих тяжелыми врожденными и приобретенными заболеваниями, в том числе онкогематологическими болезнями и ДЦП.

— Это был человек с большим опытом, болел за профессию, - сказал «Известиям» замдиректора научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Юрий Бузиашвили. - Можно даже сказать, пропагандист медицины. Он был не просто прекрасным специалистом, но и моим другом. Он был очень добрым и человечным, с прекрасным чувством юмора. Все, что можно сказать хорошего о человеке, специалисте и мужчине – все это применимо к Якову Бранду.

Президент благотворительного фонда «Линия жизни» Фаина Захарова отметила, что Яков Бранд, который входил также в попечительский совет этого фонда, не ограничивался профессиональной деятельностью и очень много занимался благотворительностью. Люди такого масштаба просто не могут иначе, подчеркнула она.

— Он был для меня очень близким человеком. Своим взглядом на мир, открытым, искренним он меня бесконечно вдохновлял. Для меня это учитель. Я к нему приходила, а он рассказывал, что такое хорошо и что такое плохо. Всегда мне повторял: «Говори все, что думаешь. И делай, как считаешь нужным. Особенно, если есть внутреннее ощущение, что ты права», — рассказала она "Известиям".

Прощание с кардиохирургом и телеведущим Яковом Брандом состоится 15 июня в историческом корпусе НИИ имени Склифосовского в Москве.