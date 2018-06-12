Названа дата прощания с кардиохирургом Яковом Брандом

Прощание с кардиохирургом и телеведущим Яковом Брандом состоится 15 июня в историческом корпусе НИИ имени Склифосовского в Москве, в котором он долгие годы руководил отделением неотложной коронарной хирургии.

«Прощание с Яковом Бениаминовичем Брандом состоится 15 июня 2018 году в 11:00 в историческом корпусе НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского», — цитирует ТАСС сына кардиохирурга Павла Бранда.

Яков Бранд скончался утром во вторник, 12 июня. Предварительной причиной смерти врача стала сердечно-сосудистая недостаточность.

Ранее сообщалось, что из-за проблем со здоровьем Бранд наблюдался в своем же институте. Из-за ухудшения самочувствия он был госпитализирован 30 мая.