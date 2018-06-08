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Названа причина смерти актера Игоря Ляха

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Фото: youtube.com
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Заслуженный артист России Игорь Лях умер дома от остановки сердца, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Врачи не смогли ему помочь.

Лях скончался 8 июня в возрасте 55 лет. Известность артисту принесла роль Леньки в комедии «Любовь и голуби» режиссера Владимира Меньшова.

Всего в карьере актера 15 фильмов, среди которых «Елки 3», «Недоросль», «Святое дело», «Мой любимый клоун». Также он играл в Малом театре, Театре Российской армии и Театре им. М.Н. Ермоловой и преподавал актерское мастерство в Щепкинском училище.

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