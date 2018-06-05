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Дизайнер Кейт Спейд найдена мертвой

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Фото: Global Look Press/FilmStills.net
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Американский дизайнер Кейт Спейд найдена мертвой в своей квартире в Нью-Йорке, пишет The Independent.

Тело 55-летнего модельера обнаружила ее домработница.

По данным издания, полиция рассматривает версию самоубийства. Однако подтверждения этой информации от официальных лиц еще не поступало. 

Кейт Спейд (настоящее имя Кейт Валентайн) запустила вместе с Энди Спейдом линию сумок в 1993 году. Позже инициатива переросла в полноценную линию по производству одежды и ювелирных украшений. 

Она продала свою компанию в 2007 году, чтобы посвятить себя воспитанию дочери. Однако Кейт Спейд снова вернулась к работе в 2016 году, запустив новый бренд Frances Valentine, сообщает «Газета.ru».

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