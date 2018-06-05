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Украинский режиссер Леонид Кантер покончил с собой

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Фото: 0512.com.ua
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Полиция Черниговской области Украины расследует обстоятельства самоубийства украинского продюсера, режиссера, путешественника и писателя Леонида Кантера.

Индицент произошел в домовладении одного из сел в Бахмачском районе вечером 4 июня. Прибывшие на место ЧП стражи порядка обнаружили тело 36-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Рядом с телом правоохранители обнаружили оружие. 

При этом имя мужчины пресс-служба полиции не называет.

Заведено уголовное дело, обстоятельства произошедшего выясняются.

Между тем украинское издание «Факты» пишет, что речь идет именно о Кантере. Это подтвердил спикер Нацполиции в Черниговской области Сергей Брыль. Он уточнил, что его тело нашли на основанном им арт-хуторе Обирок.

Леонид Кантер — режиссер культовых документальных фильмов «Добровольцы Божьей Четы» и «Миф». В 2003 году он основал киностудию «Лизард филмс», которая сняла около 50 короткометражных, несколько полнометражных и документальных лент. Кроме того, Кантер снял фильм о боях за донецкий аэропорт. 

В 2007 году режиссер поселился на хуторе Обирок и превратил его в творческое поселение, где собирал друзей со всего мира, организовывал фестивали, творческие мероприятия и народные праздники.

У него остались мать, жена и трое детей.

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