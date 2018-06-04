Умер актер Леонид Неведомский

Актер Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова Леонид Неведомский умер в Санкт-Петербурге на 79-м году жизни, сообщает пресс-служба театра.

О том, где и когда состоится церемония прощания, будет объявлено дополнительно.

Лев Неведомский родился 13 октября 1939 года в Витебске в семье врачей. В 1963 году он поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Окончив учебное заведение в 1967 году, будущий артист получил приглашение присоединиться к труппе БДТ, где в дальнейшем проработал более 50 лет.

За время службы в театре Неведомский исполнил более 40 ролей, среди которых Дуглас в шекспировской хронике «Король Генрих IV», милиционер Уткин в «Трех мешках сорной пшеницы» по Владимиру Тендрякову, Подтелков в постановке «Тихого Дона» Михаила Шолохова, роль Держиморды, а затем судьи Ляпкина-Тяпкина в постановке «Ревизора» Гоголя.

С середины 1960-х годов он снимался в кино, в его фильмографии более 100 работ: «Цыган», «Пламя», «Звезда пленительного счастья», сериалы «Доярка из Хацапетовки» и «Убойная сила».

В 2015 году Неведомский получил благодарность президента РФ Владимира Путина за «заслуги в развитии культуры, образования, науки, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю плодотворную деятельность».