Актер Валентин Гафт рассказал о состоянии своего здоровья

Народный артист РСФСР, актер театра и кино Валентин Гафт подтвердил информацию о болезни. В интервью телеканалу РЕН ТВ артист сообщил, что волноваться по этому поводу не стоит.

«Я неважно себя чувствую, но не до такой степени, чтобы не играть, я не играю просто это чисто физически, это не имеет отношения к каким-то страшным болезням. Всё нормально, бывает такое. Паниковать не стоит. Бывает простуда, бывают всякие вещи», — заявил Валентин Гафт.

Знаменитый актер отметил, что вернется на сцену летом, но пока пару спектаклей с его участием придется отменить.

Сегодня стало известно, что театр «Современник» перенес спектакль с участием Валентина Гафта из-за плохого самочувствия актера.