Актер из сериала «Кухня» стал жертвой мошенников

Актер Театра имени Вахтангова Кирилл Рубцов обратился в московскую полицию с просьбой разыскать преступников, похитивших деньги с его банковской карты. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Неизвестные списали со счета актера 75 тыс. рублей еще в апреле, однако он обратился в правоохранительные органы больше месяца спустя.

Сейчас полиция проводит доследственную проверку.

Помимо театра, Рубцов снимался в российских телесериалах «Кухня» и «Маргоша».

Это не первый раз, когда артисты становятся жертвами преступников. Так, в конце мая певца Филиппа Киркорова ограбили на гастролях. Из его фургона с реквизитом подростки украли восемь сценических костюмов артистов кордебалета на $11 тыс. Возбуждено уголовное дело.