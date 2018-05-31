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Актер из сериала «Кухня» стал жертвой мошенников

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Актер Театра имени Вахтангова Кирилл Рубцов обратился в московскую полицию с просьбой разыскать преступников, похитивших деньги с его банковской карты. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

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Неизвестные списали со счета актера 75 тыс. рублей еще в апреле, однако он обратился в правоохранительные органы больше месяца спустя.

Сейчас полиция проводит доследственную проверку. 

Помимо театра, Рубцов снимался в российских телесериалах «Кухня» и «Маргоша». 

Это не первый раз, когда артисты становятся жертвами преступников. Так, в конце мая певца Филиппа Киркорова ограбили на гастролях. Из его фургона с реквизитом подростки украли восемь сценических костюмов артистов кордебалета на $11 тыс. Возбуждено уголовное дело.

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