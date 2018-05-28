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Любители футбола украли мяч из спортивного магазина в Москве

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В Москве двое мужчин украли мяч из спортивного магазина. Инцидент, произошедший в одном из столичных торговых центров, запечатлели камеры видеонаблюдения. 

На видеозаписи, опубликованной телеканалом РЕН ТВ, видно, что один из злоумышленников сделал пас своему напарнику, в результате чего мяч выкатился за пределы магазина. После этого его спокойно «увел» второй преступник.

Известно, что сумма ущерба составила порядка 9 тыс. рублей. Мужчин разыскивает полиция.

7 мая неизвестный злоумышленник украл из квартиры в центре Москвы ювелирные изделия и наличные, ущерб от кражи составил почти 10,6 млн рублей. 

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