Неизвестные похитили 10 т листовой меди со склада в Москве

Неизвестные похитили 10 т листовой меди в рулонах со склада, расположенного в столичном районе Отрадное. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о краже в столичную полицию поступило от заведующей складом. Прибывшие на место происшествия установили, что медь находилась в рулонах по 50 кг, неизвестные похитили 10 т продукции неустановленным способом, сообщает агентство городских новостей «Москва».

На данный момент устанавливается сумма причиненного ущерба. По факту произошедшего столичные сотрудники полиции проводят проверку.

30 марта сообщалось, что в центре Екатеринбурге трое неизвестные в масках вечером ограбили кафе «Замес». Добычей налетчиков стало 50 кг пельменей.