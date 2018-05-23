Трое мужчин украли тонну икры со склада в Волгограде

Полиция объявила в федеральный розыск одного из подозреваемых в краже 7 тыс. банок красной икры общим весом около 1 т со склада в Волгограде, двое других злоумышленников задержаны.

Кража произошла 5 мая. С заявлением в правоохранительные органы обратился директор компании, которая занимается производством продуктов питания. По его словам, злоумышленники взломали металлическую дверь склада и похитили кроме икры также 50 кг колбасы и 100 кг сыра. Ущерб составил более 3 млн рублей.

По подозрению в краже задержали двоих безработных. В содеянном они уже сознались. У мужчин изъяли альпинистское снаряжение, четыре автомобиля, бензопилы, а также часть похищенного, в том числе и 445 банок красной икры. Большую часть продуктов они успели реализовать в торговых точках региона.

Третий подозреваемый – Крюков Сергей Николаевич, 1985 года рождения – в настоящее время объявлен в федеральный розыск, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В ноябре 2016 года неизвестные похитили в Москве 13 т красной икры на сумму более 23 млн рублей. Злоумышленники проникли на территорию коммерческой фирмы, просверлили в трех контейнерах отверстия и вытащили оттуда пластиковые емкости с икрой.