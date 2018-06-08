Прямой эфир

Режиссер картины «Любовь и голуби» Владимир Меньшов прокомментировал смерть Игоря Ляха

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Режиссер фильма «Любовь и голуби» Владимир Меньшов прокомментировал порталу iz.ru новость о смерти актера Игоря Ляха, сыгравшего в картине Леньку.

Заслуженный артист России умер в возрасте 55 лет. О его кончине сообщила актриса Московского академического театра сатиры Лариса Бравицкая. Игорь Лях в 1983 году окончил Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина и спустя год сыграл в комедии Меньшова «Любовь и голуби».

«Я, к сожалению, редко с ним виделся после съемок «Любовь и голуби». После съемок прошло уже 34 года — весьма значительный срок. Для фильма он был украшением, очень точным актерским выбором. Потом я наблюдал его в картине Владимира Мотыля», — сказал Меньшов. 

По мнению режиссера, Игорь Лях состоялся в профессии, несмотря на то, что последнее время новостей о его жизни было немного.  

«Он состоялся как актер. Он окончил Щепкинское училище. Я видел его в спектакле Валерия Фокина. Хорошем спектакле, который он еще в Москве делал. Это было лет тридцать назад. Но я, честно говоря, не знаю, чем он последнее время занимался. Конечно, это очень больно, когда он, по сути, на поколение младше меня. И уходят ребята уже такие…» — сказал Меньшов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Умер сыгравший Леньку в фильме «Любовь и голуби» актер Игорь Лях
Актер Алан О'Нилл скончался в возрасте 47 лет

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017