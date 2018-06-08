Режиссер картины «Любовь и голуби» Владимир Меньшов прокомментировал смерть Игоря Ляха

Режиссер фильма «Любовь и голуби» Владимир Меньшов прокомментировал порталу iz.ru новость о смерти актера Игоря Ляха, сыгравшего в картине Леньку.

Заслуженный артист России умер в возрасте 55 лет. О его кончине сообщила актриса Московского академического театра сатиры Лариса Бравицкая. Игорь Лях в 1983 году окончил Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина и спустя год сыграл в комедии Меньшова «Любовь и голуби».

«Я, к сожалению, редко с ним виделся после съемок «Любовь и голуби». После съемок прошло уже 34 года — весьма значительный срок. Для фильма он был украшением, очень точным актерским выбором. Потом я наблюдал его в картине Владимира Мотыля», — сказал Меньшов.

По мнению режиссера, Игорь Лях состоялся в профессии, несмотря на то, что последнее время новостей о его жизни было немного.

«Он состоялся как актер. Он окончил Щепкинское училище. Я видел его в спектакле Валерия Фокина. Хорошем спектакле, который он еще в Москве делал. Это было лет тридцать назад. Но я, честно говоря, не знаю, чем он последнее время занимался. Конечно, это очень больно, когда он, по сути, на поколение младше меня. И уходят ребята уже такие…» — сказал Меньшов.