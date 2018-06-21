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В Госдуме предложили давать выходные в жару людям с заболеваниями сердца

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Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Anthony Devlin
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В Государственной думе предлагают обязать работодателей давать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями выходные в жаркую погоду.

Предложение направлено министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину и министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой, передает «РИА Новости».

По мнению автора предложения, депутата Василия Власова, необходимо «нормативно закрепить обязанность за работодателем по предоставлению таким работающим гражданам выходного дня в летние дни со значительным превышением средней температуры».

Ученые ранее пришли к выводу, что одиночество заметно повышает шансы пожилых людей умереть от болезней сердца и сосудов. Считается, что одинокие люди обычно ведут не самый здоровый образ жизни и чаще перестают принимать прописанные лекарства и заниматься спортом.

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