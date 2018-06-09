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Ученые рассказали о вреде одиночества для сердца и сосудов

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Фото: Depositphotos.com
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Одиночество заметно повышает шансы пожилых людей умереть от болезней сердца и сосудов, к такому выводу пришли датские ученые.

Анна Винггаард из университета Копенгагена и ее коллеги проанализировали данные, которые собирали кардиологические отделения клиник датской столицы в 2013 и 2014 годах. За это время за помощью обратилось примерно 14 тыс. горожан, страдавших от ишемии, мерцательной аритмии и прочих проблем с системой кровообращения.

Смертность от болезней сердца и сосудов достигла минимума c 2010 года
Но нарушения кровообращения все равно остаются главной причиной летальных исходов в стране

Выяснилось, одиночество повышало вероятность преждевременной смерти примерно в два раза для женщин и для мужчин, сообщает «РИА Новости».

Одной из причин этого исследователи считают то, что одинокие люди обычно ведут не самый здоровый образ жизни и чаще перестают принимать прописанные лекарства и заниматься спортом.

С другой стороны, как подчеркивает Винггаард, одиночество негативно влияет на здоровье само по себе. Даже когда ученые удалили из статистики пациентов с вредными привычками, оказалось, что одинокие люди всё равно умирают раньше, чем их семейные сверстники.

В мае сообщалось о результатах 15-летнего исследования финских ученых, которые выяснили, что частое посещение сауны значительно снижает риск инсультов.

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