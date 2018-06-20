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Ученые рассказали о влиянии алкоголя на развитие рака

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Фото: REUTERS/Regis Duvignau
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Американские ученые изучили, как употребление разных доз алкоголя может влиять на появление онкологии и продолжительность жизни в целом.

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Девятилетнее исследование провели американские специалисты нескольких университетов, в том числе Национального института изучения рака в Бетесде, пишет «Российская газета».

В проекте приняли участие порядка 100 тыс. добровольцев 55–74 лет, большинство из которых — женщины. Ученые изучали, как образ жизни, вредные привычки, диеты и генетические особенности способны повлиять на развитие разных видов рака.

Эксперты определили, что вероятность преждевременной смерти возрастает при употреблении больше трех спиртных напитков в день, в то время как употребление алкоголя в небольших дозах (примерно три напитка в неделю) уменьшает эти шансы.

Ученые также пришли к выводу, что алкоголь в любых пропорциях влияет на появление онкологии. Чем чаще человек употребляет спиртное, тем быстрее развиваются злокачественные опухоли. На развитие раковых образований могут влиять даже небольшие и редкие порции алкоголя.

Всемирная организация здравоохранения посчитала: в 2015 году количество онкологических заболеваний увеличилось в два раза — с 10 млн до 20 млн заболевших — в сравнении с 2002 годом. Самыми распространенными являются рак легкого, рак молочной железы и рак толстой кишки.

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