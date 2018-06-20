Спиртному готовят новые минимальные цены

В 2018 году Минфин может пересмотреть минимальные розничные цены (МРЦ) на водку, коньяк и шампанское, а также впервые установить их для вина и винных напитков. Подведомственное министерству Росалкогольрегулирование (РАР) уже проводит предварительный расчет минимальных цен по единой формуле для всех видов спиртного. Это следует из документов службы, с которыми ознакомились «Известия». Ведомство собирает данные от производителей алкогольных напитков. Эксперты прогнозируют, что МРЦ будут пересмотрены в сторону увеличения.

Сводное аналитическое управление Росалкогольрегулирования (РАР) проводит предварительный расчет минимальных цен на алкогольную продукцию. Об этом сказано в документах службы, которые 16 мая были направлены производителям спиртного. Документы подписаны главой управления Владиславом Спириным. В бумагах РАР отмечено, что служба исполняет поручение бывшего вице-премьера Александра Хлопонина, который ранее курировал алкогольную отрасль. А это значит, что на основе собранных данных уже в этом году Минфин может пересмотреть все действующие минимумы и установить их для новых напитков.

МРЦ на водку Минфин последний раз устанавливал в 2017 году (в рознице — 205 рублей за 0,5 л), коньяк (371 рубль за 0,5 л) и другие крепкие напитки, плюс в 2016 году на шампанское (164 рубля за 0,75 л). Минимальные цены на вино и винные напитки правительство еще ни разу не устанавливало, хотя такая возможность обсуждалась. МРЦ на спиртное устанавливались исходя из себестоимости производства и наценок, которые формируются в рознице и опте. Теперь же РАР будет производить расчеты по новой методике, формула для определения минимумов станет единой для всех напитков, чего раньше не было. В службе «Известиям» пояснили, что пока не получили от всех производителей на рынке данные, уточнив, что их сбор ведется по поручению Минфина.

Как ранее сообщили «Известиям» в секретариате бывшего вице-премьера, унифицированная формула должна опираться на объективные параметры, что позволит раз в год пересматривать минимальные цены на напитки. Существовавший ранее порядок определения минимумов недостаточно объективен — он может выглядеть как опрос участников рынка, подчеркивали в правительстве.

В мае РАР предложил производителям водки, ликеро-водочных изделий, коньяка, рома, виски, тихих и игристых вин, а также винных напитков представить данные о размере производственных затрат на изготовление 1 л алкогольной продукции. Компании могут представить информацию по 20 пунктам, которые объединены в группы. Одна из них — «Сырьевые компоненты» (затраты на закупку сырья для производства, его доставку, а также ингредиенты растительного происхождения). Вторая группа — «Затраты на производство продукции» (коммунальные услуги, амортизация оборудования, оплата труда сотрудников и тд). Еще одна группа — «Затраты на упаковку и маркировку продукции» (стоимость упаковки, стеклотары, пробки и их доставка). Также учитываются акциз, НДС и прибыль предприятия.

Ранее данные для Минфина также готовились производителями, но предприятия глубоко не детализировали, из каких затрат складывается себестоимость. Информация предоставлялась лишь по восьми пунктам, также компании самостоятельно указывали наценки в опте и рознице. Это привело к тому, что правительство и Минфин по-разному обозначили в начале 2017 года МРЦ на водку, хотя стороны руководствовались данными, полученными от производителей, и собственными расчетами. В Минфине считали, что МРЦ на водку должна быть на уровне 205 рублей за 0,5 л, в правительстве — что минимальная цена должна составлять 219 рублей.

В Минсельхозе не ответили на запрос «Известий» о том, готовы ли у ведомства расчеты по МРЦ на вино и винные напитки. В Минфине также не ответили на вопросы о том, когда планируется установить новые МРЦ на алкогольные напитки.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз подчеркнул, что появление новых параметров и более детализированный подход в подсчете себестоимости продукции может обернуться увеличением минимальных цен. Будет учитываться больше параметров — например, оплата банковских гарантий на покупку акцизных марок, что окажет влияние на конечную МРЦ, пояснил эксперт. При этом он отметил, что правительство будет стремиться сохранять невысокий уровень МРЦ и значительно не повышать стоимость продукции. По его словам, МРЦ водки должна составлять 235 рублей за 0,5 л, коньяка — 450 рублей за 0,5 л, вина — 130 рублей за 0,75 л, винных напитков — 100 рублей за 0,75 л.

Зампред Партии Роста Виктор Звагельский, курировавший алкогольную отрасль в Госдуме VI созыва, уверен, что если РАР уже начало проводить предварительный расчет минимальных цен, то до конца года Минфин их изменит. Он напомнил, что производители винодельческой продукции в основном используют импортные виноматериалы, которые подорожали к настоящему моменту до 30% по отношению к 2017 году. По мнению Виктора Звагельского, МРЦ на водку следует увеличить на 20%, на коньяк и шампанское — на 8–10%.

Производители также настаивают на повышении уже имеющихся цен. В «Союзконьяке» «Известиям» сказали, что бутылка коньяка в рознице должна стоить минимум 500 рублей за 0,5 л. В Союзе виноградарей и виноделов отметили, что МРЦ на вино и винные напитки должна быть ниже на 8–10% аналогичного показателя для шампанского.