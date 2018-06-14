Алкогольная промышленность сбавляет обороты

По итогам января–апреля 2018 года в России зафиксировано падение производства по всем основным видам алкогольных напитков, чего не наблюдалось в предыдущие годы. Изготовление всей продукции уменьшилось на 3%. При этом водочная промышленность «просела» на 5%, коньячная — на 8%, производство шампанских вин — на 12%. Эксперты предсказывали такой вариант развития событий: в 1990-е годы рождаемость в стране упала, и снизилось количество потребителей спиртного. Свою роль сыграл и рост отгрузок в прошлом году.

Согласно данным Росалкогольрегулирования, по итогам января–апреля 2018 года производство спиртного в России сократилось на 3%, до 50,8 млн декалитров. На 12% уменьшилось изготовление шампанских вин (до 2,5 млн декалитров), на 10% — слабоалкогольной продукции крепостью не более 9% (до 1,7 млн декалитров). Коньячная промышленность просела на 8% — до 2,3 млн декалитров, а водочная — на 5%, до 22,3 млн декалитров.

Эксперт Аналитического центра при правительстве России Елена Разумова отметила, что снижение производства в водочном и коньячном сегментах может быть связано с ростом отгрузок в прошлые периоды. Например, за весь 2017 год с заводов водки отгрузили на 6% больше, чем в 2016 году, а коньяков — на 8,5%. Поэтому в розничном сегменте могли остаться запасы.

В винодельческом и пивоваренном сегментах сокращение производства может быть связано с ростом производства в смежных категориях — пивных (+20,4% в I квартале 2018 года к I кварталу 2017 года) и винных напитков (+14,1%), что косвенно свидетельствует об увеличении спроса на недорогую алкогольную продукцию.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз напомнил, что в России в 1990-х годах был демографический кризис, рождаемость резко упала. Согласно данным Росстата, число родившихся в 1980 году составило 2,2 млн человек, а в 1995-м — 1,3 млн человек.

— Даже с учетом мигрантов мы не добираем потребителей на алкогольном рынке. Поэтому постепенно началось падение производства. Сначала это коснулось рынка пива, затем начал рушиться сегмент вина, затем пришло время крепких напитков, — пояснил Вадим Дробиз.

По мнению эксперта, пока здоровый образ жизни не оказывает значительного влияния на весь алкогольный рынок. Лишь 1–2% населения отказались от спиртного из-за приверженности ЗОЖ, уверен Вадим Дробиз. Он прогнозирует, что кризис производства завершится постепенно, начиная с 2019 года.

— Это не значит, что произойдет всплеск потребления, но граждане начнут возвращаться на рынок, а объемы производства вырастут, — уточнил он.

По мнению главы ЦИФРРА, в дальнейшем в стране начнется популяризация вина, напитку будет уделяться больше внимания, а спрос сместится с крепких напитков на слабые.

В Ассоциации производителей игристых вин «Известиям» рассказали, что шампанское — более дорогой напиток по сравнению с другими категориями винодельческой продукции за счет более высоких акцизов, а потребители сейчас стремятся экономить и покупать более дешевую продукцию. Плюс к этому на шампанское не установлена минимальная розничная цена, что дает ритейлерам возможность выбирать на полки магазинов более дешевые винные напитки. В таких условиях легальные производители не могут сохранять свои обычные объемы производства.

В Союзконьяке «Известиям» сообщили, что не могут назвать точных причин снижения объема производства на таком коротком промежутке времени. Лишь по итогам полугодия можно будет обозначить факторы, влияющие на сегмент. Между тем некоторые эксперты на рынке считают, что на производство коньяков мог оказать влияние негативный информационный фон, который снизил потребление напитка.

В ноябре 2017 года стало известно о предстоящей государственной проверке производителей и продавцов коньячной продукции. Александр Хлопонин, который тогда занимал должность вице-премьера и курировал алкогольный рынок, оценивал долю фальсифицированных коньяков на рынке примерно в 60%. Лишь в мае 2018 года стало известно о результатах исследования: объем подделанных коньяков в категории напитков трехлетней выдержки (самый популярный вид напитка у потребителей) составил 30%. В алкоголе использовались спирты невиноградного происхождения, что противоречит действующему ГОСТу на коньяк.