Минздрав предложил индексацию акцизов на алкоголь и сигареты

На индексации акцизов на крепкий алкоголь и сигареты минимум на 10 и 20% в год до 2020 года настаивает Минздрав. Он предлагает внести коррективы в Налоговый кодекс. Так как Минфин против таких поправок, ведомства оформили таблицу разногласий, сказано в документах Министерства финансов, с которыми ознакомились «Известия». До конца года спорные моменты должны быть сняты в правительстве.

Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс, которые касаются установления суммы акциза для парфюмерных изделий. Документ ведомство направило на согласование в Минздрав. Министерство здравоохранения выдвинуло дополнительные предложения, которые следует внести в НК: новые акцизные ставки для крепкого алкоголя и сигарет на 2018–2020 годы. В этот период каждые 12 месяцев акцизы должны увеличиваться не менее чем на 10% для крепкого спиртного и не менее чем на 20% для табачной продукции.

В Минфине против таких изменений, поэтому ведомства составили таблицу разногласий. Это следует из протокола совещания министерств, который был направлен в Минздрав 24 апреля за подписью замглавы Минфина Ильи Трунина. Конфликт Минздрава и Минфина относительно индексации акцизов на алкоголь и сигареты будет решен на базе правительства до конца года — Минфин наметил вступление в силу новых поправок в НК в 2019 году.

Член Экспертного совета при правительстве РФ Дарья Халтурина рассказала «Известиям», что повышение налоговых ставок на сигареты и алкогольную продукцию позволит сократить доступность этой продукции, предотвратить вовлечение несовершеннолетних в их потребление. Индексация также даст экономический эффект, который выразится в сокращении нагрузки на учреждения здравоохранения, службы социальной защиты.

— В конце концов мы живем в абсурдной ситуации, когда денег на здравоохранение, на хорошие лекарства не хватает, а акцизы на сигареты и водку низки плюс продолжают обесцениваться, — отметила она.

Сейчас ставка на крепкую алкогольную продукцию составляет 523 рубля за 1 л спирта, она заморожена до 2020 года, после она должна увеличиться на 4%, до 544 рублей. Акциз на 1 тыс. сигарет сейчас — не менее 2123 рублей. К 2021 году его поднимут трижды — почти на 26%, до 2671 рубля.

В текущем году минимальная розничная цена (МРЦ) на водку и другую крепкую продукцию составляет 209 рублей за пол-литровую бутылку. В ней на акциз приходится 104,6 рубля, напомнил глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. Если индексация произойдет в 2019 и 2020 годах на 20%, то сумма акциза в бутылке увеличится на 21 рубль. То есть МРЦ на водку может увеличиться за счет акциза как минимум на 10%.

Для потребителей, которые покупают легальную алкогольную продукцию, это незначительное подорожание, уверен Вадим Дробиз. Такие изменения не станут причиной снижения потребления алкоголя. «Бутылка со спиртным — промежуточная субстанция, люди платят за тот объем напитка, который им приносит удовольствие. Снижать количество выпитого и отказываться от приятных ощущений из-за таких сумм никто не будет», — отметил он.

Директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» Яна Гуськова считает, что дальнейшее повышение табачных налогов создаст дополнительные стимулы для развития теневого рынка. Она напомнила, что Россия поднимала акцизы на табак на 20–40% в год в период с 2010 по 2017 год. Стоимость пачки за это время увеличилась почти в пять раз — с 18 до 90 рублей. Это привело к тому, что потребители, чьи доходы отстают от роста цен, переключились на контрабандную и контрафактную продукцию. Как итог — доля нелегальных сигарет увеличилась почти вдвое за последние два года и достигла 7,7%.

По оценкам «БАТ Россия», при ежегодной индексации акцизов на 20% к 2021 году самые дешевые легальные сигареты на российском рынке подорожают с нынешних 70 до 110 рублей за пачку.