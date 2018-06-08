Регулирование работы общепита со спиртным предлагают отдать регионам

Властям регионов могут вернуть право ограничивать время и место работы заведений общепита с алкоголем вплоть до полного запрета. Роспотребнадзор поддержал соответствующую инициативу самарских депутатов, следует из документов службы (есть у «Известий»). Жители многоквартирных домов жалуются на шум и антисанитарию, которые появились после того, как на первых этажах обосновались кафе с алкоголем. Ранее Минфин выступил против предложений парламентариев.

Правительство готовит отзыв на законопроект самарских депутатов, предложивших наделить региональные власти полномочиями устанавливать дополнительные ограничения по времени, месту и условиям работы для заведений общепита, в которых продается алкоголь. Например, это кафе и бары, расположенные в многоэтажных домах на цокольном или первом этаже.

В Роспотребнадзоре поддержали идею законопроекта, сказано в письме службы в Минфин от 27 апреля, которое завизировано главным санитарным врачом Анной Поповой. Она подчеркнула, что снижение доступности алкогольной продукции с помощью ограничения ее розничной продажи по месту и времени является одной из мер реализации госполитики по снижению масштабов злоупотребления спиртным.

Парламентарии из Самары внесли свои поправки в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта» (171-ФЗ) в Госдуму в ноябре 2017 года. В пояснительной записке они отметили, что подобные заведения доставляют неудобства гражданам, проживающим поблизости. Они жалуются на шум и антисанитарию в подъездах. До лета 2017 года у местных властей было право регулировать работу общепита, который продает спиртное. Но после того как в федеральное законодательство были внесены поправки, регионы лишились этих полномочий.

В пояснительной записке также отмечено, что за последние годы многие торговцы переформатировали свои магазины в закусочные и небольшие бары в многоквартирных домах. Это произошло после того, как в январе 2013 года ритейлу ограничили время продажи алкоголя с 8:00 до 23:00 на федеральном уровне.

Ранее в Минфине выступили против инициативы самарских депутатов. Ведомство отмечало, что введение дополнительных ограничений на продажу алкоголя в общепите может отрицательно сказаться на рентабельности предприятий. Подобный шаг также может привести к их закрытию. По оценкам Министерства финансов, в городах с населением свыше 500 тыс. человек более 60% организаций, осуществляющих данный вид деятельности, располагается на первых этажах многоквартирных домов. В административных центрах с населением до 500 тыс. человек — 75%.

Минфин также напомнил, что субъекты могут решить проблемы с нарушением покоя граждан и тишины с помощью дополнительных требований согласно закону «Об основах системы профилактики правонарушений».

Министерство финансов и Роспотребнадзор составили таблицу разногласий, которая должна быть рассмотрена в аппарате правительства. После этого примут окончательное решение по предложению самарских депутатов. Отзыв правительства станет решающим для законопроекта парламентариев. Заметим, в Госдуме зарегистрировано несколько проектов из регионов, которые выступают с аналогичным предложением.

Исполнительный директор Restcon Андрей Петраков напомнил, что строительные нормы и правила для жилых и многоквартирных домов не допускают размещение предприятий с режимом работы после 23:00. Эксперт считает, что подобного ограничения достаточно. Местные власти могут контролировать исполнение уже имеющейся нормы для того, чтобы жители домов не испытывали дискомфорта.