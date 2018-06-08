Заболеваемость алкоголизмом снизилась в два раза с 2005 года

За последние 12 лет в России число впервые поставленных диагнозов «алкоголизм» и «белая горячка» снизилось на 55% и 74% соответственно. Об этом свидетельствует статистика Минздрава, с которой ознакомились «Известия». Ограничительные меры и пропаганда здорового образа жизни способствовали уменьшению потребления спиртного.

В России с 2005 по 2017 годы произошло резкое снижение количества пациентов, которым диагноз «алкоголизм» был поставлен впервые. По данным Минздрава, к концу прошлого года показатель составил 42 случая на 100 тыс. человек. Это на 55% меньше, чем в 2005 году. По отношению к 2016 году снижение составило 11%.

Заболеваемость алкогольными психозами (так называемая белая горячка) демонстрирует такую же тенденцию: с 2005 по 2017 год количество впервые поставленных диагнозов уменьшилось на 74% — до 13,3 случая на 100 тыс. населения. По отношению к 2016 году показатель упал на 23,2%.

Первичная заболеваемость по употреблению алкоголя с вредными последствиями (получение травмы после спиртного) с 2005 года снизилась на 67% — до 36,9 случая на 100 тыс. человек. В сравнении с 2016 годом она упала на 25%.

По данным Минздрава, общее потребление алкоголя в пересчете на этиловый эквивалент на душу населения с 2005 по 2017 год снизилось в два раза, до 10 л на человека. В 2016 году потребление, по предварительным данным, составило 10,3 л на человека.

В Министерстве здравоохранения «Известиям» сообщили, что принимают активные меры по снижению заболеваемости алкогольными психозами. Ведомство участвовало в совершенствовании госрегулирования производства и оборота алкоголя. В прошлом году вступил в силу приказ Минздрава, который ограничил объем тары со спиртовыми настойками. Также важной мерой стал запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции в торговых автоматах, распространение системы госучета ЕГАИС на лекарственные препараты и медицинские изделия.

Член экспертного совета при правительстве РФ Дарья Халтурина отметила, что с 2006 года в России наблюдается тенденция снижения экономической доступности алкоголя. Среди появившихся ограничений она упомянула внедрение государственной системы контроля производства и оборота спиртного ЕГАИС, запрет продажи пива в ларьках, ограничение продаж спиртного в ночное время, увеличение размеров акциза на все виды алкоголя, введение с 2017 года запрета на реализацию жидкостей двойного назначения — «боярышников» — по постановлению Роспотребнадзора.

— Все эти меры позволили сократить и объем суррогатных напитков, которые также являются причиной алкогольных психозов. Кроме того, увеличилось количество частных клиник, в которых пациентов очень быстро «прокапывают», это способствовало снижению алкоголизма, — пояснила эксперт. — Но уже с белой горячкой такие клиники справиться не могут, пациентам нужно более длительное нахождение под контролем нарколога.

По словам директора Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии Минздрава Татьяны Клименко, общая ситуация с употреблением алкоголя в стране улучшается. Как следствие сокращается первичная заболеваемость алкоголизмом и алкогольными психозами. Нарколог подчеркнула, что в последние годы в стране идет мощная информационная кампания по пропаганде здорового образа жизни, который у граждан ассоциируется с успешностью.

— Если 10 лет назад было модно пить, то теперь это не так. В итоге это влияет на заболеваемость, — отметила она.

Общая заболеваемость алкогольными психозами в России в 2017 году составила 34 случая на 100 тыс. населения, по сравнению с 2005 годом снижение составило 63,5%, с 2016 годом — 15,5%. Синдром зависимости от алкоголя насчитывал в прошлом году 988 случаев на 100 тыс. человек, что на 36,6% ниже по сравнению с 2005 годом и 5,3% — по сравнению с 2016-м.