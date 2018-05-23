Шнуров поведал о встрече с чертями из-за алкоголя

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал о том, как видел чертей из-за злоупотребления спиртными напитками, но сомневается, что это было следствием белой горячки.

Воспоминания артиста приводятся в документальном фильме «Сергей Шнуров. Экспонат», опубликованном на YouTube-канале Red Square Group.

«Было один раз. [Видел] таких маленьких чертиков, небольших, нестрашных. Они были похожи на мышей», — рассказал Шнуров.

Музыкант предположил, что скорее всего, это была галлюцинация, «потому что я прекрасно это помню, а белая горячка — беспамятство».

Ранее в мае группа «Ленинград» выпустила новый видеоклип в стиле аниме на песню «Жу-Жу». Ролик стал результатам совместного творчества коллектива c певицей ГлюкоZой и рэпером ST.