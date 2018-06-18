Ученые назвали необходимый для похудения продукт

Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке нашли способ снизить тягу людей к сладкой и жирной пище и похудеть.

Специалисты провели эксперимент с участием добровольцев, страдающих от избытка веса. На протяжении нескольких недель испытуемых просили есть блюда, обильно сдобренные чили и имбирем, в том числе людям приходилось пить имбирный чай.

В результате выяснилось, что после употребления такой пищи у участников эксперимента снижалась тяга к сладкому, соленому и жирному.

А те, кто пил имбирный чай, быстрее насыщались и таким образом меньше ели.

Как отмечает РЕН ТВ, причиной таких результатов ученые назвали высокое содержание активных компонентов капсаицина и имперингола в чили и имбире.

При их употреблении эти вещества повышают температуру организма, увеличивается кровоток и потоотделение.

В результате сгорает больше калорий, активизируется обмен веществ, что приводит к сжиганию жировых отложений и похудению.

17 июня сообщалось, что ученые назвали необходимый гипертоникам и диабетикам продукт, который способен улучшить работу эндокринной и сердечно-сосудистой систем организма.