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Ученые назвали необходимый для похудения продукт

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке нашли способ снизить тягу людей к сладкой и жирной пище и похудеть.

Ученые нашли причину любви людей к жирной пище

Специалисты провели эксперимент с участием добровольцев, страдающих от избытка веса. На протяжении нескольких недель испытуемых просили есть блюда, обильно сдобренные чили и имбирем, в том числе людям приходилось пить имбирный чай.

В результате выяснилось, что после употребления такой пищи у участников эксперимента снижалась тяга к сладкому, соленому и жирному.

А те, кто пил имбирный чай, быстрее насыщались и таким образом меньше ели.

Как отмечает РЕН ТВ, причиной таких результатов ученые назвали высокое содержание активных компонентов капсаицина и имперингола в чили и имбире.

При их употреблении эти вещества повышают температуру организма, увеличивается кровоток и потоотделение.

В результате сгорает больше калорий, активизируется обмен веществ, что приводит к сжиганию жировых отложений и похудению.

17 июня сообщалось, что ученые назвали необходимый гипертоникам и диабетикам продукт, который способен улучшить работу эндокринной и сердечно-сосудистой систем организма.

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