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Ученые рассказали о влиянии пищи на гены человека

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Еда способна влиять на гены человека, что провоцирует развитие болезней сосудов и сердца либо, наоборот, снижает риск их появления.

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Как пишет норвежское издание Aftenposten, ученые смогли доказать, что употребление в пищу полиненасыщенных жиров снижает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом насыщенные жиры оказывают обратное действие.

Причина заключается в том, что витамины и жирные кислоты по-разному влияют на гены человека и производство отдельных протеинов, которые могут выступить как катализатор заболевания или оказывать защитный эффект.

В качестве примера влияния жиров ученые указали уровень холестерина в крови.

Насыщенные жиры повышают уровень холестерина в организме человека, полиненасыщенные за счет их попадания в кровь и распределения по клеткам –– понижают.

Это возможно благодаря тому, что полиненасыщенные жиры активируют определенные гены, в результате чего создается протеин, способствующий регуляции объемов жира и холестерина в крови и клетках.

Специалисты подчеркнули, что еда влияет на проявление генов и их формирование.

При этом пища оказывает индивидуальный эффект на каждого человека за счет различий в ДНК, поэтому людям следует разрабатывать индивидуальную систему питания.

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